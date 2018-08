Mielipide

Painonhallinnasta on vallalla haitallisia illuusioita

kehopositiivisuudesta on tervetullutta, sillä yli­painoa on yli puolella aikuisväestöstä ja siihen liittyy syyllistämistä ja syyllistymistä.Olen vuosia sitten toivottanut kehopositiivisuuden tervetulleeksi maahamme, jos se korostaa tiukkojen laihdutuskuurien lopettamista, terveiden elintapojen opettelua, itsensä hyväksyntää ja oman kehon arvostusta – riippumatta siitä, oliko ali-, normaali- tai ylipainoinen. Tällainen ote auttaa tutkimusten mukaan pitkäaikaisessa painonhallinnassa.Vastaavasti olen varoittanut kehopositiivisuuden juonteista, joissa laihtumista vastustetaan ja lihavuuden terveyshaittoja vähätellään.lieveilmiöt ovat jääneet vähiin, ja Suomessa kehopositiivisuus on näyttäytynyt varsin terveellä tavalla. Siksi suomalaisten lihavuustutkijoidenkin tapahtumissa kehopositiivisuuteen on suhtauduttu palautteissa pääosin kannustavasti.Painosta pitää voida puhua, ja puheen pitäisi johtaa avunsaantiin. Ja apua tarvitaan, sillä on harhaa luulla ihmisten tietävän tarpeeksi elintapamuutoksista ja selviävän niistä yksin.tunnetaan ihmisen painohistorian taustat, ymmärretään, että painonhallinnan opettelu tarvitsee usein ammattilaisten runsasta tukea, ja tiedetään, että pysyvä laihtuminen on paljon muutakin kuin syömistä ja liikkumista, ollaan lähellä oikeanlaista apua. Tällaisessa viitekehyksessä painosta on myös helppo puhua. Jos edellä kuvaillun kaltaista apua ei pysty tarjoamaan, sopii miettiä, kannattaako asiasta paljoa puhua vai pitäisikö ennemmin ohjata potilas sinne, missä on saatavilla parempaa apua.Hyvää palvelutarjontaa on kehitteillä, muun muassa Husin Painonhallintatalossa, mutta lisää tarvitaan.vallalla on haitallisia illuusioita painonhallinnasta. Niiden seurauksena laihtumisen luullaan olevan yksilön itsekurikysymys tai muutamien kuukausien laihdutuskurssien oppien riittävän pysyvään painonhallintaan. Onneksi meillä on kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa, joka kertoo, ettei pysyvä laihtuminen ole sattumankauppaa, vaan pysyvien laihdutustulosten todennäköisyys kasvaa laadukkaan tekemisen myötä.siitä, että laihtuminen keinolla millä hyvänsä, itsekurin korostaminen tai ylipainoisen tyytymättömyys omaan kehoonsa auttaisivat painonhallinnassa, ei löydy tukea – päinvastoin. Painosta riippumatta jokaisen kannattaisi yrittää nukkua hyvin, hoitaa stressiä, syödä monipuolisesti ja olla aktiivinen henkisesti ja fyysisesti. Kannattaa tavoitella itsensä näköistä hyvinvointia.Kun näihin asioihin keskitytään, painosta puhumista tuskin nähdään ongelmana. Samalla pysyvä painonhallintakin paranee.