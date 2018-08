Mielipide

Kesä loppuu – keripukki väistyy

Kesä

Kello palaa.

Raha palaa.

Ihmisten katseet palaavat.

Vitamiinit palaavat.

Realismi palaa.

Murheet palaavat.

Odotus palaa.

hupenee, ja koulut alkavat. Se tietää paitsi valistuneita kansalaisia myös radikaaleja muutoksia monien perheiden ­arkeen.Oleellisia ovat ainakin seuraavat.Kesäkuukausina arkea rytmittävät lähinnä herääminen ja nukahtaminen. Niiden väliin toki sovitellaan epätoivoisesti samoja asioita kuin helmikuussa, mutta järjestys on usein arpapeliä.Ei ole tavatonta, että päivä alkaa pitkällä elokuvalla ja päättyy lounaaseen. Heräämisen ja nukahtamisen välissä myös nukahdetaan ja herätään.Kesällä kaikki on ollut ilmaista, sillä onhan kesä. Onhan kesä -lausahduksella voi ongelmitta perustella mitä tahansa kahdesta päivittäisestä ravintola-ateriasta vähän käytetyn metsätyökoneen hankintaan. Onhan kesä -perustelu on vaarallisimmillaan, kun siihen yhdistyy onhan kesäale -perustelu. Rahan paluu konkretisoituu tyypillisesti rahattomuutena.Kesällä lapset eivät ole likaisia eikä heidän vaatteissaan ole tahroja. Kuraiset hiukset ja jäätelölitra rinnuksilla eivät kesällä huuda huostaanottoa vaan koko perheen poikkeuksellista taitoa ottaa kaikki irti lyhyestä onnen ajasta.Lasten siirtyessä loputtomalta nakkidieetiltä laitoskeittiön porkkanoiden ja kiinankaalin äärelle keripukin kaltaisten vaivojen uhka väistyy. Muutos vaatii toki ponnistuksia, mutta koulun kellon soidessa ne ulkoistuvat ammattitaitoisille kasvattajille ja ryhmäpaineelle.Kesällä tarpominen 35-asteisen suurkaupungin kaduilla ke­vyesti aliravitun kolmevuotiaan kanssa on – totta kai – erinomainen ajatus, sillä kesällä tasaisesti ruskettuneet perheet ovat iloisia ja tekevät yhdessä asioita. Realismin paluun jälkeen maitolitran haku lähikaupasta suoritetaan yksin ja siihen varataan riittävästi aikaa.Kesällä kuistin katosta putoileva maali on vain suviparatiisin romanttista rustiikkia eikä merkki 1970-luvun maalin kuolinkorinasta. ­Auton natiseva takajarru puolestaan tuo aurinkoisiin päiviin arvaamattomuutta ja korostaa kesän absoluuttista vapautta.Kesään on hätinä vuosi.