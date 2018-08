Mielipide

Digitalisoituminen mullistaa kaupan alaa

ala on nyt keskellä histo­riansa suurinta murrosta. Tämä murros on ennen kaikkea nopeasti etenevän digitalisaation ja sen myötä yleistyneen sähköisen kaupankäynnin seurausta.Kaupan liiton alkuvuodesta julkistamasta selvityksestä käy ilmi, että sähköisten kanavien suosio on kasvanut voimakkaasti lähestulkoon kaikissa tuoteryhmissä. Selvityksen mukaan suomalaiskuluttajat ostivat vuonna 2017 vähittäiskaupan tuotteita digitaalisesti jo yhteensä lähes viidellä miljardilla eurolla. Tämä on runsas kymmenesosa koko Suomen vähittäiskaupan arvosta.Sähköisestä kaupankäynnistä yhä suurempi osa tapahtuu globaalien verkkokauppa-alustojen kautta. Nämä alustat ovat eräänlaisia valtavia digitaalisia tavarataloja, jotka keräävät yhteen miljoonia ostajia ja myyjiä ympäri maailmaa. Tunnetuimpia alustoja ovat Amazon, eBay, Ali­baba ja Rakuten.On arvioitu, että jo parin vuoden päästä lähes puolet kaikesta sähköisestä kaupankäynnistä tapahtuisi isojen globaalien alustojen kautta. Yhdysvalloissa pelkästään Amazon hallitsee jo nyt yli 40:tä prosenttia koko verkkokauppamarkkinasta.on synnyttänyt myös aivan uudenlaisen kuluttajien keskinäiseen vertaisverkkokauppaan keskittyvän markkinan.Sähköisiä kanavia hyödyntävä vertaiskauppa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Esimerkiksi Tori.fi-kauppapaikkaan jätettiin vuonna 2017 yhteensä yli 10 miljoonaa ilmoitusta. Ilmoitusten määrä kasvoi yli 12 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. On arvioitu, että verkossa tapahtuvan vertaiskaupan osuus olisi Suomessa jo lähes 80 prosenttia kaikesta vertaiskaupasta. Euroissa sen arvo lähentelee 400 miljoonaa euroa.Sähköinen kaupankäynti etenee nyt nopeasti, mutta se voisi edetä vieläkin vauhdikkaammin. Sähköisen kaupankäynnin pullonkaulaksi on osoittautumassa fyysisten tavaravirtojen hallinta. Tavaravirtojen hallinnan kehitys laahaa pahasti digikehityksen perässä. Erityisesti kuluttajalogistiikassa on edelleen suuria ongelmia, jotka estävät digitalisaation leviämisen ja käyttöönoton kaupan alalla.– kuten Suomessakin – haetaan nyt aktiivisesti erilaisia ratkaisuja sähköisen kaupan logistisiin ongelmiin. Suorien kotiin toimitusten rinnalla testataan muun muassa erilaisia tilaa ja nouda -palveluita sekä taloyhtiöihin ja kauppakeskuksiin sijoitettavia älykkäitä paketti­automaatteja. Se, miten hyvin näiden uusien logistiikkapalveluiden kehittämisessä onnistutaan, vaikuttaa ratkaisevasti sähköisen kaupankäynnin leviämisvauhtiin.seurauksena kaupan ala on kohdannut myös ­hyvin vaikeita kysymyksiä liittyen kuluttajien tietosuojaan, kyberturvallisuuteen ja digietiikkaan. Facebookin tietovuotokohu kertoo osaltaan siitä, kuinka vakavista asioista on kyse. Yksityis­henkilöitä huolettaa erityisesti se, mihin heistä kerättyä tietoa lopulta käytetään ja kuka sitä käyttää.Kaupan hallinnoimista valtavista tietomassoista uhkaa tulla sähköisen kaupan kehityksen jarru, mikäli kuluttajien luottamus tietojen keruuta ja käyttöä kohtaan menetetään. Tätä luottamusta yritetään vahvistaa esimerkiksi toukokuussa voimaan tulleella EU:n laajuisella tietosuoja-asetuksella.on käynnistänyt kaupan alalla muutosten sarjan, jonka seurauksena koko kaupan ala muuttuu ja uudistuu nyt merkittävästi. Kyse ei ole enää vain joidenkin propellipäiden näpertelystä vaan koko yhteiskunnan ja talouden rakenteita muokkaavasta kehityk­sestä.Osa muutoksista on vasta tulossa, ja osasta meillä ei ole vielä mitään käsitystä. Esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen, lohkoketjutekniikan tai 3d-tulostuksen suurin muutosaalto on vasta kehkeytymässä. Sitä, miten voimakkaasti nämä ja muut uudet teknologiat muuttavat kaupan alaa, ei kukaan vielä tiedä.Muuttuvassa markkinaympäristössä suomalaisilta kaupan toimijoilta vaaditaan erityistä valppautta ja valmiutta nopeaan ja rohkeaan uudistumiseen.Kaupan alan murrosta ei pääse pakoon, eikä siltä voi suojautua laittamalla päätä pensaaseen. Murros on paras kohdata olemalla itse eturintamassa.