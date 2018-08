Mielipide

Raskauden seuranta on laskettava tarvittaessa osaksi työaikaa

Olen raskaana ja aloittanut juuri uudessa työssä. Tarkistimme esimieheni kanssa kuntien yleisen virka- ja työehtosopimuksen sisällön liittyen raskauden ajan terveydenhuollon seurantaan. Selvisi, että minun tulee korvata kaikki neuvola-, lääkäri- ja seulonta-ajat, jotka vievät työ­aikaani.



Minulla on päivätyö kahdeksasta neljään, ja tälle ajalle asettuvat myös kaikki julkisen terveydenhuollon ajat. Seurantakäynneistä matka-aikoineen ­tulee minulle useita tunteja korvattavaa työaikaa, jota minun on pystyttävä korvaamaan tekemällä ylitöitä muina päivinä riippumatta siitä, olenko jo perheellinen tai yksinhuoltaja. Ylityöt voivat tällöin jyrätä esimerkiksi mahdollisuuden hakea oma lapsi päivähoidosta.



Jos halutaan edistää myönteistä perhepolitiikkaa työpaikoilla ja yhteiskunnassa, tulisi raskauden ajan seurantaan liittyvät perusterveydenhuollon käynnit lukea osaksi työaikaa silloin, kun aikaa ei voi saada oman työajan ulkopuolelta. ­Asiaa ei voida suoraan rinnastaa muihin yksityiselämän lääkärikäynteihin. Kyse on tasa-arvosta.



Niin naiset kuin miehet, ja uutisten mukaan yhteiskuntakin, haluavat lapsia, mutta vain nainen voi ne kantaa ja kasvattaa valmiiksi syntymää varten. Raskauden ja synnytyksen ei tulisi tässäkään asiassa lisätä naisten eriarvoisuutta ja turhaa kuormitusta työelämässä. ­Hyvin seurattu raskaus on tulevan lapsen ja äidin hyvinvoinnin sekä työkyvyn kulmakiviä.



Raskaana ja tuntiveloissa