Työn tulevaisuus askarruttaa nuoria

koulut avaavat ovensa, käytävillä lampsii historian valiojoukko. Tilastojen mukaan nuoret ovat terveempiä, juovat ja tupakoivat vähemmän ja luottavat itseensä enemmän kuin aiemmat sukupolvet.Työelämästä nuoret tietävät, että osa nykyisistä ammateista katoaa ennen kuin he saavat ensimmäisen palkkakuittinsa, ja tulevaisuudessa työkaverina saattaa olla tekoäly.Toisaalta nuorten valinnat opintojensa suhteen ovat yllättävän perinteisiä. Tytöt valitsevat samoja aloja kuin tytöt aiemminkin. Matematiikan vetovoima ei kasva samaa tahtia kuin sen merkitys tulevaisuuden työurissa. Nuoret tietävät, että työ­elämä on epävarmaa, mutta he haa­veilevat silti turvallisesta uomasta.vain kuvitella, miten hankalaa koululaisesta on kuvitella, mitä ammatteja tulevaisuudessa on, kun aikuiseltakaan se ei hevin onnistu. Silti moni valitsee suuntansa vanhempien ja tuttavien näkemyksiin nojaten.Ei ihme, että joka neljäs yläkoulu­ikäinen jo pelkää, löytyykö työtä tulevaisuudessa lainkaan.Epävarmuus ja stressi omasta työ­urasta kasvavat lukiossa: neljäsosa lukiolaisista ei vielä koulun päät­tyessä tiedä, millaisia tulevaisuuden valintoja pitäisi tehdä. Välivuoden suosio on suurempi kuin koskaan aiemmin.Taloudellisen tiedotustoimiston ”Kun koulu loppuu” -kyselyn mukaan sekä peruskoululaiset että toi­sen asteen opiskelijat kaipaavat tun­tuvasti enemmän tietoa ja ohjausta työelämästä ja opintopoluista.Ohjauksen merkityksen kasvu on ainakin jossain määrin tiedostettu kouluissa, ja sen roolia nostetaan esimerkiksi uudessa lukiolaissa. Toivottavasti resurssit ja työkalut päivittyvät samassa suhteessa. Pahinta on, jos nuoren valintaa hallitsee pelko, pakko tai silkka sattuma.elokuva Sattuman kauppaa kertoo kolme vaihtoehtoista tarinaa yhden nuorukaisen ”ura­poluista”. Tapahtumat sijoittuvat sosialistiseen Puolaan. Nuori mies haluaa pitää välivuoden, koska ei ole varma valinnoistaan. Hän ostaa junalipun ja päättää vaihtaa kaupunkia. Pää­henkilön elämän suunta määräytyy elokuvassa sen mukaan, ehtiikö hän junaan vai ei.Ensimmäisessä versiossa nuorukainen ehtii kuin ehtiikin hyppäämään junaan ja istahtaa miehen viereen, joka ohjaa hänet puolueen leipiin, moraalisesti arveluttaviin tehtäviin. Toisessa tarinassa juna karkaa, ja nuori mies kaataa laitu­rilla kumoon asemavirkailijan, ajautuu kahakkaan ja nuorisovankilaan. Kolmannessa versiossa nuorukainen myöhästyy junasta mutta löytää ase­malta nuoruudenrakastettunsa, jon­ka kanssa perustaa perheen ja ryhtyy lääkäriksi. Lopussa hän joutuu kuitenkin lento-onnettomuuteen.Jokainen elokuvan tarina päättyy synkästi, eikä nuorukaisella tunnu lopulta olevan mahdollisuutta vaikuttaa itse kohtaloonsa.Sattuman kauppaa oli 1980-luvun Puolassa vuosia pannassa. Sen kolme tarinaa luovat kuvan tylyn autoritäärisestä yhteiskun­nasta, jossa yksilö voi vain harvoin valita muun kuin pakon ja sattuman välillä.kyky kuvitella parempaa tulevaisuutta katoaa, kuihtuu toivo. Seuraukset ovat katalat. Tulevaisuudentutkija Fred Polakin mukaan myönteinen kuva tulevasta on suorassa suhteessa yhteiskunnan elinvoimaan.Työelämätiedon ja ohjauksen lisääminen on tärkeää, vaikkei yläkouluikäinen tietenkään kykene näkemään urapolkuaan kovin pitkälle. Käsitys siitä, mitä valinnat avaavat ja miksi, riittää.Arvokkain tavoite on vahvistaa nuoren kykyä nähdä ympärillä olevia mahdollisuuksia ja uskoa siihen, että niihin voi itse tarttua. Nuoren tukeminen valinnoissa tarkoittaa myös sen viestimistä, että polkuja voi vaihtaa – vaihtoehtoja ja poten­tiaalia on yleensä enemmän kuin itse tulee ajatelleeksi.Käsitykset omista mahdollisuuksista voivat aueta eri reittejä. Gutsy Go ry:n organisoima toiminta on siitä hyvä esimerkki. Viikon projektissa yhden koulun kaikki 14-vuo­tiaat pohtivat, mikä teko voisi parantaa omaa asuinaluetta tai yhtei­söä. Nuoret ideoivat ja toteuttavat pienryhmissä yhden konkreettisen hankkeen, vaikkapa vanhusten ystäväpalvelun tai sairaalan lapsi­potilaiden virkistyspäivän. Viikon päätteeksi kaikki näkevät video­taltioinnit toistensa hankkeista.Kokemus on iloinen hämmästys: onko minusta todella tähän?