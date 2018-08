Mielipide

Matka oli ilmainen, nukuimme hotellissa ja käteen jäi vielä 200 euroa – kannattaa myöhästyä lento­koneella

Istuin

Tämän tarinan

Junamatkustajan

metrossa Tukholman keskustassa ja ajattelin Itä-Suomen maisemia. Lento Helsinkiin lähtisi neljän tunnin kuluttua. Puhelimeen kilahti lentoyhtiön tekstiviesti. Lentosi on peruttu. Uutta lentoa etsitään. Mitään selitystä ei tarjottu.Äskettäin selvisi, että SAS on perunut kolmen viime kuukauden aikana noin 700 lentoa. Kyse on ollut muun muassa lentäjäpulasta ja puutteellisesta varautumisesta yllätyksiin.opetus ei kuitenkaan ole se, että lennot ovat usein myöhässä ja että matkustajalle ei kaikkea kerrota. Opetus on tämä: jos myöhästyy, kannattaa myöhästyä lentokoneella. Meidät pantiin myöhemmälle lennolle, ja olimme Helsinki-Vantaalla ennen puoltayötä. Haimme vuokra-auton ja kurvasimme sillä Kuutostien sijaan suoraan lento­kenttähotelliin. Väsytti. Matka jatkui aamulla, ja saavuimme juhannusjuhliin hieman myöhässä.Taloudellisesti jäimme ruljanssista kirkkaasti plussalle. Minä ja vaimo saimme molemmat EU-lain takaaman 250 euron korvauksen, koska viivästys oli yli kolme tuntia ja matka alle 1 500 kilometriä. SAS korvasi myös syömisiä. Meille jäi käteen lentolippujen hinnan ja hotelliyön jälkeen vielä pari sataa euroa kipurahoja. Korvaukset säätävä EU:n asetus on annettu vuonna 2004 ennen halpalentojen valtakautta. Ehkä sen vuoksi summat ovat tuntuvia. Yli neljä tuntia myöhästyvällä kaukolennolla korvaus voi nousta 600 euroon henkeä kohti.lohtu on laihempi. Ystäväni istui Ilosaarirockin jälkeen ”epäonnen junaksi” ristityssä Joensuu–Helsinki-junassa, joka saapui määränpäähän viisi tuntia myöhässä. Tähän VR-elämykseen mahtui veturivika, turvalaitevika, aseman ohi ajaminen sekä kuulutus, jossa todettiin, että ”eiköhän tästä jossain vaiheessa liikkeelle päästä, ainakin johonkin suuntaan”. Välillä myös ilmastointi ja vessat olivat poissa pelistä.Junamatkustaja saa vakiokorvauksena takaisin enintään puolet lipun hinnasta, jos myöhästyminen ylittää kaksi tuntia. Laivamatkoilla idea on sama: korvaus on enintään puolet lipun hinnasta. Linja-autojen myöhästymisistä vakiokorvauksia ei makseta lainkaan.Ystäväni lähetti VR:lle jämäkkää palautetta ja sai takaisin koko lipun hinnan sekä 20 euron lahjakortin. Hänellekin kä­vi hyvin, muttei ihan yhtä hyvin kuin meille lentelijöille. Se tuntuu väärältä. Sekä tavallisen kuluttajan että ilmaston kannalta olisi hyvä, jos eri kulkuvälineet olisivat tässäkin asiassa samalla viivalla.