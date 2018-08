Mielipide

Sekasyöjät naureskelevat turhaan kasvis­syöjien lihan­himolle – mitä sitten, jos välillä herkuttelee pekonilla

on jotakuinkin sama kuin olisi ulkomailla. Ruoka­kaupassa kierrät hyllyjä kuumeisesti ja poimit tuotteen toisensa perään miettien, mitä voit syödä. Mitä missäkin purkissa ja pakkauksessa on? Mitä tuo sana tai e-koodi tarkoittaa?Sama toistuu ravintolan listaa tutkiessa. Monesti joudut pyytämään tarjoilijan apuun selvittääksesi, mitä sinulle sopivaa on tarjolla. Juhlissa ja kyläreissulla olet useimmiten se poikkeus, joka tuottaa päänvaivaa kutsujalle – tai nakertaa salaa eväspähkinöitä.toisensa perään kertovat, että lihan ja maitotuotteiden välttäminen on tärkein ja yksinkertaisin yksittäinen keino vähentää omaa ympäristökuormaansa. Käytännössä ruokavalion muuttaminen ei kuitenkaan ole ihan helppoa – tavallista vaikeampaa se on, jos luopuu kokonaisista tuoteryhmistä kertaheitolla.Syöminen on iso osa arkea. Uusien ruokarutiinien löytäminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Varsinkin jos ryhtyy vegaaniksi, on selvitettävä tarkkaan, mitä ja kuinka paljon on syötävä, että ravinnosta saa riittävästi kaikkea tarvitsemaansa. Lisäksi pitää opetella laittamaan ruokaa uudenlaisista raaka-aineista.Siksi ei ole suurikaan ihme, ettei suomalaisten lihankulutus ole median rummuttamasta kasvissyöntibuumista huolimatta vähentynyt. Lihatiedotuksen vuosittain julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan noin joka neljäs syö lihaa tavan ja tottumuksen takia. Tärkeää on myös lihan ravintosisältö, erityisesti proteiini.on vielä maku. Kyllähän sitä muuten popsisi pelkkiä papuja ja hernerouhepulleroita, mutta liha nyt vain kerta kaikkiaan maistuu niin paljon paremmalta. Mikä voi hyvin olla tottakin. Tutkimusten mukaan pidämme niistä ruoista, joita syömme usein, ja valtaosa suomalaisista on tottunut syömään lihaa.Mutta kuten lapsillekin usein opetamme, toivoa on. Kun jotakin ruokaa maistaa riittävän monta kertaa, makuun ja suutuntumaan tottuu. Jos mieli ja arki taipuvat huonosti ehdottomuuteen, tiukka linja kannattaa unohtaa. Terveyden tai ympäristön vuoksi tehdyt ruokavaliomuutokset eivät ole turhia, vaikkei haluaisi tai pystyisi tekemään syömisissään täyskäännöstä.Sekasyöjät saavat monesti riemua, jos kasvissyöjään iskee lihanhimo. Mutta mitä sitten, jos arjessa kasvisruokavaliota noudattava intoutuu välillä herkuttelemaan lihalla. Jos siltä tuntuu, ole kasvissyöjä, joka syö silloin tällöin pekonia.