Osaatko ajaa liikenneympyrässä?

nämä otsikot tutuilta:Kaksi­kaistainen liikenne­ympyrä Espoossa aiheuttaa päänvaivaa – muistatko sisäkaistan säännön? (Iltalehti, 2017)Uusi liikenneympyrä hämmentää Pietarsaaressa (Yle, 2016).Osaatko ajaa liikenneympyrässä? Lahdessa ja Kouvolassa ei osata (MTV, 2016).Kiertoliittymien ajosäännöt hukassa imatralaisilla (Imatralainen, 2014).Listaa voisi jatkaa pitkästi.Uutiset kertovat aina samoista ongelmista. Liikenneympyrässä sählätään sisääntulossa, vilkutetaan miten sattuu ja poistutaan kuinka huvittaa.on monia etuja. Ympyrä vähentää odottelua risteyksissä ja sujuvoittaa liikennettä.Ympyrä on turvallinen. Se vähentää vaarallisia kylki- ja nokkakolareita. Jos liikenneympyrässä kolaroidaan, autot osuvat toisiinsa loivassa kulmassa ja vahingot jäävät pieniksi.Liikenneympyrä voi olla myös vihje kuljettajalle: saavuit juuri taajamaan, voit nyt alentaa nopeutta.Onkin fiksua, että Suomeen on 1990-luvulta saakka rakennettu noin tuhat liikenneympyrää. Nyt meidän pitäisi vain opetella ajamaan niissä.ympyrä on helppo. Ensin väistät kevyttä liikennettä ja sitten ympyrässä jo olevia autoja. Ajat sisään rauhallisesti ja poistuessasi ympyrästä väistät jälleen kevyttä liikennettä ja vilkutat aina oikealle.ympyrä on vaikeampi, eikä ihme. Suunnittelussa tunnetaan ainakin neljä erilaista kaksikaistaista ympyrätyyppiä: kokonaan kaksikais­tainen, osittain kaksikaistainen tie­merkinnöin, kaksikaistainen ilman tiemerkintöjä sekä useammallakin paikkakunnalla hämmennystä herättänyt turboliittymä.Kun uusi kaksikaistainen ympyrä ­ilmestyy jonnekin päin Suomea, syntyy ongelmia ja otsikoita.sain ajokortin 22 vuotta sitten, eikä kaksikaistaisesta ympyrästä puhuttu autokoulussa sanaakaan. Sen jälkeen olen ajanut autolla kahdeksassa maassa ja toivonut usein, että osaisin kaksi­kaistaisten ajosäännöt ilman improvisointia.Voisitteko vaikka Liikenteen turvallisuusvirastossa Trafissa tehdä selkeän opetusvideon ja laittaa sen Youtubeen?Otsikoksi sopisi: Näin ajat kaksikaistaisessa liikenneympyrässä.