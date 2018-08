Mielipide

Suojatie­säännöt ovat monille autoilijoille pelkkä vitsi

Koulut

ovat alkaneet – jälleen keskellä kesää – ja keskustelu koululaisten koulumatkoista ja suojatiesäännöistä alkaa tavalliseen tapaan.Asun Helsingissä. Hetki Koskelantiellä tai Mäkelänkadulla minkä tahansa valottoman suojatien kohdalla kertoo tylysti, kuinka suojatiesäännöt ovat monille autoilijoille pelkkä vitsi – etenkin mikäli kaistoja on kaksi kappaletta suuntaansa.Suojateitä käyttävät kaikki, myös pienet lapset ja ikäihmiset. Tulee muistaa, että kaikkien ymmärrys, huomiointikyky tai tiedot liikennesäännöstä eivät ole parhaita mahdollisia.Sen sijaan ajoradalla liikkuvien tulee olla hyvin perillä säännöistä ja käyttäytyä niiden mukaisesti.Nykyinen suojatiesääntö pyöräilijöille on täysin järjetön. Kun sen yhdistää monien autoilijoiden jääräpäisyyteen pitää kiinni oikeuksistaan, lopputuloksena voi olla käräjöinti siitä, kuka maksaa auton alle jääneen pyöräilijän pyörätuolin – jos siihen ylipäätään on enää tarvetta.Suojatie on suojatie. On aivan sama, kulkeeko sitä pitkin kissa tai kaivinkone. Tienkäyttäjän tulee aina pysähtyä. Jos jokin laki on typerä, sitäkin tulee noudattaa, mutta olisi paljon parempi kaikille, mikäli huono laki korjattaisiin.Liikenteessä huomio herpaantuu itse kullakin, ja idiootti on idiootti riippumatta siitä, onko hän liikkeellä jalan, fillarilla tai autolla. Siksi on tärkeää, ettei suojatiemerkin kohdalla tarvitse jäädä arvailemaan sitä, kuka pysähtyy odottamaan. Se on aina tienkäyttäjä.