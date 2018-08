Mielipide

Terrorismia torjutaan aiempaa tehokkaammin

Turun puukotuksista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksittäisten

Suomessa

Pohjoismainen

on kulunut pian vuosi. Käräjäoikeus on tuominnut tekijän kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja useista murhan yrityksistä elin­kautiseen vankeuteen. Tekijä on valittanut tuomiosta.Käräjäoikeuden tuomion perusteella teko oli ensimmäinen terroristisessa tarkoituksessa tehty henkirikos Suomessa sen jälkeen, kun rikoslakiin tehtiin vuonna 2003 terrorismirikoksiin liittyviä muutoksia.Poliisin esitutkinnan ja Onnettomuustutkintakeskuksen julkaiseman raportin perusteella tekijästä muodostuu kuva henkilönä, joka on altis terroristiselle propagandalle.Nuori ikä, heikko turvaverkko, päämäärätön elämä sekä ulkopuolisuuden tunne ovat yleisiä tekijöitä niin sanottujen yksittäisten toimijoiden taustalla. He perustelevat te­koaan usein kostona epäoikeudenmukaisuuksista tai omaksi koetun ryhmän puolustamisena. Myös terrorismirikosten tekijöiden mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat olleet esillä keskustelussa.Turun iskun tekijä oli turvapaikanhakija, mutta tekijä voi olla kuka tahansa, jonka elämässä riskitekijät kasaantuvat.toimijoiden tekoja on vaikea estää ennakolta, sillä tekijät radikalisoituvat usein internetissä. Viranomaisten ja yhteiskunnan valmiudet iskujen torjumiseksi ovat kuitenkin lisääntyneet viime vuosien aikana. Terrorismin torjunta ei ole enää vain turvallisuusviran­omaisten tehtävä, vaan siihen osallistuvat useat toimijat. Viranomaisten välinen tiedonvaihto on parantunut kansallisesti ja kansainväli­sesti.Interpolin ja Europolin toimet terrorismin torjunnassa ovat vahvistuneet. Lähes jokainen maa Euroopassa on käynnistänyt toimia väkivaltaisen radikalisoitumisen ja eks­tremismin ennalta ehkäisemiseksi, ja työhön osallistuu viranomaisten rinnalla kansalaisyhteiskunta. Kansainvälinen yhteistyö tukee kansallisesti tehtävää työtä. Jokainen ennalta estetty isku vaikeuttaa terroristien ja väkivaltaan yllyttävien ryhmien tavoitteiden toteutumista.väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta­ehkäisy aloitettiin vuonna 2012. Sen kohteena ovat kaikki Suomessa esiintyvät väkivaltaisen ekstremismin muodot. Työtä tekevät viranomaiset ja järjestöt yhdessä.Poliisin tehtävänä on tukea muita viranomaisia ja toimia tilanteissa, joihin liittyy väkivaltaisen radikalisoitumisen ja väkivallan uhka. Radikalisoitumista ehkäistään ennakolta Ankkuri-toiminnassa, jossa poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja usein myös nuorisotoimi työskentelevät yhdessä.Yhteistyötä on, mutta sitä pitää parantaa edelleen. Tämä tuodaan esille Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa Turun puukotuksista. Raportin mukaan radikalisoitumiseen liittyvät ongelmat kääntyvät vieläkin liiaksi poliisille.Poliisin lisäksi tarvitaan muita viranomaisia ja järjestöjä. Kaivataan myös selkeämpää toimintaa ja menettelyjä, jotka ovat kaikkien tiedossa. Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa kehitetään edelleen tapoja radikalisoitumis­vaarassa olevien ohjaamiseksi ennalta ehkäisevien palvelujen piiriin. Työssä otetaan huomioon jo olemassa olevat toimivat käytännöt.yhteistyö on tiivistä väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä. Suomessa seurataan tarkasti kehitystä Ruotsissa ja Tanskassa, joissa on perustettu kansalliset väkivaltaisen radikalisoitumisen ­ennalta ehkäisyn keskukset. Tanskan keskuksessa työskentelee myös tutkijoita, ja keskuksen tehtävä on tukea kuntia ennalta ehkäisevässä työssä. Tanskassa on tehty jo pitkään Suomen Ankkuri-toiminnan kaltaista moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat poliisi, sosiaalitoimi ja opetustoimi.Euroopan unionissa väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyä pidetään tärkeänä. Jäsenvaltiot ovat yhdessä komission kanssa valmistelleet ehdotuksen ennaltaehkäisyn prioriteeteiksi ja yhteistyön koordinoimiseksi. Tämän mukaisesti muun muassa vankiloissa radikalisoitumista pyritään ehkäisemään ja tuomion jälkeistä paluuta yhteiskuntaan helpottamaan. Nettipropagandaa torjutaan, ja haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Koulutusta ja osallisuutta lisätään.Tämän yhteistyön ja toiminnan koordinoimiseksi komissioon perustetaan sihteeristö, johon myös jäsenvaltiot voivat lähettää asiantuntijoita. Suomi on mukana yhteistyössä.