Mielipide

Miksi suomalaiset poliisit istuvat aina autoissaan? Heidän tulisi jalkautua kansan pariin

Ulkomailla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käydessä havahtuu usein julkisilla paikoilla liikkuvien poliisien määrään. Kadulle jalkautuneet poliisit voivat aluksi herättää jopa huolta, usein lähinnä siksi, että näky on Suomessa kovin harvinainen.Suomessa poliisia ei juuri koskaan näe jalkautuneena. Jos poliisiviranomainen liikkuu kansan parissa, kyseessä on joko aktiivinen tehtävän suorittaminen, lounasravintolan jono tai kesäfestivaalit. Valvontaa tehdään pääosin kävelykadulle parkkeeratun auton penkeiltä. Kynnys lähestyä tällaisia ikkunat kiinni olevassa ajoneuvossa istuvia haalaripukuisia viranomaisia on suuri.Lähestyttäessä vastaanotto on harvoin erityisen asiakaspalveluhenkinen. Poliisi hoitaa asialliset hommat huolella, mutta kaikkia muita kohtaamisia tunnutaan pitävän lähinnä häiriötekijöinä. Kansalaisen kohtaamista varten alas laskettu auton ikkuna nouseekin hyvin nopeasti takaisin yläasentoon.Poliisien tekemä työ on tärkeää ja arvokasta. Työhön kuuluu jatkuva kiire, jota pienet määrärahat eivät ainakaan helpota.Poliisiviranomaisesta tulisi paljon lähestyttävämpi, mikäli ainakin valvontatehtävän aikana maija jätettäisiin välillä parkkiruutuun. Tällainen aktiivinen ja läsnä oleva ote saattaisi tuoda myös lisää turvallisuudentunnetta katukuvaan.