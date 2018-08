Mielipide

WTO:n on vapauduttava historiansa kahleista

Talouden

Monenkeskinen

WTO

Historia

globalisaatio ja valtioiden keskinäinen riippuvuus syventyvät, kun yritysten kauppa-, rahoitus- ja tuotantoverkostot kansain­välistyvät. Samanaikaisesti valtioiden kansainvälinen ja monenkeskinen yhteistyö talouden sääntöjen kehittämiseksi ontuu.Yhä useammin kansainvälisen kaupan kehitystä ohjataan kahdenvälisin kauppasopimuksin tai jopa kansallisin normein. Nämä – kauppasodista puhumattakaan – eivät ole parhaita keinoja globaalin talouden ongelmien ratkaisemiseksi.kauppajärjestelmä ei ole pysynyt kehityksen mukana. Myös järjestelmän vartija, vuonna 1995 perustettu Maailman kauppajärjestö WTO, on jäänyt jälkeen.WTO:n 164 jäsenvaltiota eivät ole vuosiin löytäneet sopua kaupan sääntöjen modernisoimisesta. Vuonna 2001 aloitetut, Dohan kierroksena tunnetut kauppaneuvottelut ovat yhä kesken, eikä niiden ­onnistumiseen enää uskota. Joulukuussa 2017 WTO-ministerikokous päättyi tuloksettomana.Ainoa valopilkku on vuonna 2013 saavutettu sopu tullauksen ja kauppamenettelyiden helpottamisesta. Se nopeuttaa tavaroiden tullausta sekä alentaa vientikuluja ja kuluttajahintoja.Kiinan liittymistä WTO-jäseneksi vuonna 2001 ja Venäjän WTO-jäsenyyttä vuonna 2012 voidaan pitää tärkeinä saavutuksina. Jäsenyyden kautta nämä maat sitoutuivat avaamaan markkinoitaan ja saattamaan markkinoiden sääntelyä WTO-sääntöjen mukaiseksi. Samalla muut maat saivat mahdollisuuden valittaa Kiinassa tai Venäjällä ilmenevistä kaupan esteistä.Viime vuosina WTO:n tärkeimmäksi tehtäväksi on jäänyt kauppasääntöjen valvonta ja niitä koskevien kiistojen ratkaisu. Nyt WTO:n riidanratkaisun pelätään olevan halvaantumassa.on historiansa vanki. Vapaakaupan vahvistaminen aloitettiin maailmansotien jälkeen rauhan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä sujui hyvin aina 1970-luvulle asti niin sanotuissa Gatt-neuvotteluissa, joissa alennettiin tulleja. Vaikeudet alkoivat, kun piti sopia kansallisesti vaikeista asioista, kuten julkisista palveluista sekä maatalous- ja tekstiilituotannosta.Viimeisimmät Gatt-neuvottelut kestivät peräti vuodesta 1986 vuoteen 1994. Lopulta 125 maan kesken löydettiin sopu, joka avasi merkittävästi markkinoita, vauhditti globalisaatiota ja synnytti WTO:n.WTO:n synty ei poistanut näkemyseroja talouden sääntelystä. Läntiset teollisuusmaat vaativat laajasti kaupan vapauttamista, tervettä kilpailua sekä investointien ja immateriaalioikeuksien suojaa. Kehitysmaat kaipaavat tulleja suojaamaan talouttaan mutta pyrkivät mukaan maatalouskauppaan. Nousevat ­taloudet Kiina, Intia ja Brasilia varjelevat yhä markkinoitaan ja tasapainoilevat kulloistenkin etujensa mukaisesti teollisuus- ja kehitysmaan näkökulman välillä.Tarve WTO:n toiminnan ja päätöksenteon kehittämiseksi on kasvanut. On kohtuutonta, että yksi maa voi konsensuksen tarpeeseen vedoten estää 163 muun maan tahdon toteutumisen.Kauppapolitiikka on WTO:n työn ydin, mutta terveen kilpailun ja kestävän kasvun vahvistamiseksi järjestö joutuu väistämättä ottamaan huomioon sosiaaliset ja ekologiset seikat. Vaikeissa asioissa on voitava edetä asiasta kiinnostuneiden maiden kesken – tätä yritetään nyt ­ympäristöteknologian ja sähköisen kaupan sääntelyssä. Riidanratkaisussa poliittiset intressit eivät saisi sekoittaa WTO:n mekanismeja.on osoittanut, ettei kauppasodilla kitketä epäreilua kauppaa tai kilpailua. Ongelmien ratkaiseminen vaatii WTO:n kaltaisen globaalin toimijan, jolla on vahva mandaatti kehittää kaupan sääntöjä ja ratkaista kiistoja.WTO on niin toimiva kuin 164 jäsenmaata haluavat sen olevan. Järjestön uudistaminen voi edetä lähiaikoina, sillä USA:n ja EU:n ohella Kiinakin on vaatinut sitä. Myös yrityselämän ja kansalaisjärjestöjen on nyt annettava rakentava panoksensa WTO:n kehittämiseksi.Globaalin talouden kehittämisessä vaaditaan yhä useammin kansallisista eduista joustamista kansainvälisten tulosten saavuttamiseksi. Kauppapolitiikalla ei voida ratkaista kaikkia globalisaation haasteita: esimerkiksi työ-, vero- ja ilmastoasioissa tarvitaan monenlaista kansain­välistä yhteistyötä.