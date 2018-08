Mielipide

Liian moni alakoululainen jää iltapäivisin yksin oman onnensa nojaan

aloitti juuri kolmannen luokan. Kevään ja kesän mittaan olen yrittänyt epätoivoisesti järjestää lapselleni jotakin järkevää tekemistä ja aikuisen huolenpitoa pitkien iltapäivien ajaksi koulun jälkeen. Kaksikymmentä vuotta ulkomailla asuneena en voi uskoa, että maailman parhaiden koulujen maassa alakoululaisia laiminlyödään jättämällä heidät iltapäiviksi yksin oman onnensa nojaan – tai parhaassa tapauksessa vahtimaan toinen toisiaan.riippuen alakoululaisille tarjolla on erilaista puisto- ja nuorisotalotoimintaa, mutta se on riittämätöntä eivätkä kaikki lapset koe sitä mielekkääksi. Oma lapseni totesi puistosta, jossa hänen pitäisi viettää satapäisen eka- ja tokaluokkalaislauman kanssa koulun jälkeen jopa neljä tuntia ennen iltaharrastusten alkamista, että ”mieluummin menen vankilaan”.että sisällöttömillä iltapäivillä on yhteys lasten yksinäisyyteen, epätasa-arvoon ja masennukseen. Toimettomat iltapäivät – tai iltapäivät, jolloin pelataan tuntikausia netti- ja kännykkäpelejä, joita työssä käyvät vanhemmat eivät millään tavalla pysty valvomaan – ylikorostavat kaverisuhteiden merkitystä: lapsi, jolla ei ole kavereita, on todellakin suuren osan päivästä yksin.Erittäin lyhyet koulupäivät myös pakottavat vanhemmat järjestämään lapsille lukuisia harrastuksia. Ne ovat kaikki pääsääntöisesti illalla ja maksullisia. Tämä luo lasten välille epätasa-arvoa: harrastusrumba on kallista ja vaatii resursseja, joita kaikilla vanhemmilla ei ole.Myös sillä, että me vanhemmat joudumme huoltamaan ja vahtimaan koululaisiamme iltapäivisin töistä käsin puhelimen välityksellä, on kansantaloudellinen hintalappu: työn tuotto vähenee, kun sitä tehdään vain toisella kädellä.minkäänlaista dataa epäilisin, että paremman ja laajemman aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen lisäisi myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se auttaisi etenkin äitejä – sillä olettamuksella, että iltapäivien tuplatyö ja lasten etähuolto kaatuvat useimmiten naisten niskaan.laadukkaasta ja kaikille alakoululaisille tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyötyisivät niin lapset, vanhemmat kuin opettajatkin. Asiasta tulisi synnyttää kansanliike. Kerroin huolestani lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle, ja hän vastasikin viestiini toteamalla, että ”iltapäivät ovat pienille lapsille todella vaativia, vaikka muuta haluttaisiin uskotella”.Kurttila kertoi esittäneensä moneen otteeseen maan hallitukselle aamu- ja iltapäivätoiminnan laajentamista ja uudistamista kaikkiin alakoululaisiin. Hän on esittänyt myös koulupäivärakenteen muuttamista, jonka hyödyistä on myös tutkimustietoa.