Kiertotalous edistää ympäristön tilaa

Ilmastonmuutos

, vesistöjen rehe­vöityminen, fosforivarojen ehtyminen ja maan kasvukunnon heikkeneminen ovat merkittäviä maailmanlaajuisia ongelmia, joihin kiertotalous tuo ratkaisuja.Kiertotaloudessa hyödynnetään resursseja mahdollisimman pitkään, eivätkä ne päädy lyhyen käytön jälkeen kaatopaikalle tai pahimmassa tapauksessa luontoon.Arvioiden mukaan kulutamme maailmanlaajuisesti vuosittain noin 1,6 maapallon verran luonnonvaroja. Tilanne on kestämätön.Euroopan unioni ja Suomi ovat vieneet aktiivisesti kiertotaloutta eteenpäin. Euroopan komissio on tehnyt ensimmäisen eurooppalaisen toimintasuunnitelman sen edistämiseksi. Suomi on laatinut kiertotalouden tiekartan, jossa ravinteiden kierrätys on merkittävässä roolissa. Lisäksi ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Hallitus haluaa tehdä Suomesta kiertotalouden kärkimaan.EU:n kiertotalousagenda on kattava, ja sillä vaikutetaan laajalti erilaisten materiaalien ja tuotteiden käyttöön, tuotantoon ja uusio­käyttöön. Yksi tärkeä luonnonvara, johon on kiinnitetty erityistä huomiota jo vuosikymmeniä, on vesi. Kattavalla eurooppalaisella sääntelyllä on parannettu muun muassa vesistöjen tilaa ja taattu hyvälaatuisen juomaveden saanti kansalai­sille. Komissio on alkanut tarkastella vettä myös kiertotalouden näkökulmasta ja pyrkii parantamaan veden uusiokäyttöä luomalla eurooppalaiset standardit maataloudessa käytettävälle kasteluvedelle.ravinteiden kierrättäminen on elintärkeää ruoantuotannolle. Viisi vuotta sitten EU lisäsi raakafosfaatin kriittisten raaka-aineiden listalle, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota EU:lle erityisen tärkeiden raaka-aineiden rajallisuuteen. EU:ssa käytetystä fosforista noin 90 prosenttia on tuonti­tavaraa, ja globaalisti lannoitteiden ­kysyntä kasvaa jatkuvasti.Komissio on esittänyt kiertotalouden toimintasuunnitelmassaan sisämarkkinoiden luomista kriteerit täyttäville orgaanisille kierrätys­ravinnevalmisteille. Sellaisia ovat tuotteet, joiden valmistamiseen on käytetty esimerkiksi lantaa tai muita eloperäisiä ja ravinteikkaita sivuvirtoja. Tarkoituksena on luoda uusia liikemahdollisuuksia kestävämmille vaihtoehdoille.EU edistää kiertotaloutta lisäämällä tiede- ja tutkimuspolitiikan rahoitusta ja suuntaamalla sitä muun muassa kierto- ja biotaloushankkeisiin. Tietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten jäteveden­puhdistamoista talteen otetuissa ­ravinteissa esiintyvät haitalliset ­aineet voidaan poistaa. Ravinteiden kestävää ja turvallista kierrätystä voidaan edistää myös esimerkiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä siihen liittyvien vesistö- ja ­ilmastotoimien avulla.kierrätys on tärkeää erityisesti vesistöjen rehevöitymisen vuoksi. Suomi on sitoutunut saavuttamaan Saaristomeren hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä ja pyrkimään ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi. Ravinteiden kierrätykseen liittyvät innovaatiot ja tutkimus- ja kehitystyö ovat saaneet ­hallituksen kärkihankerahoitusta. Esimerkiksi maatiloille, jätevedenpuhdistamoille ja teollisuudelle ­kehitetään ratkaisuja, jotta lannan, puhdistamolietteen ja sivuvirtojen ravinteet saadaan tehokkaammin kiertoon ja turvallisesti oikeisiin käyttökohteisiin.Ravinteita kierrättämällä torjutaan myös ilmastonmuutosta, kun energiasyöpön keinolannoitetypen tuotanto vähenee. Lisäksi kierrätyslannoitteiden käyttö lisää maa­talousmaahan eloperäistä ainesta ja luo samalla edellytyksiä maaperän hiilivaraston kasvattamiselle.tuli Itämeren suojelu­komission puheenjohtaja heinäkuussa. Ravinteiden kierrätys on ­yksi puheenjohtajuuskauden painopiste. Suomen ehdotuksesta Itä­meren rantavaltiot ja EU:n komissio ovat päättäneet, että Itämeren suojelukomissio laatii Itämeren alueelle yhteisen ravinteiden kierrätysstrategian.Kiertotalousratkaisuille ja -innovaatioille on globaalia kysyntää. ­Innovaatioita voidaan nopeuttaa julkisen tahon kokeiluohjelmilla ja ohjauskeinoilla. Maailmanlaajuiset ongelmat vaativat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sitoutumista sekä eurooppalaista yhteistyötä.