Mielipide

Lasten ottamia kuvia ja videoita käytetään väärin

median palvelut ovat lapsille arkipäiväisiä yhteydenpidon välineitä, ja niillä on tärkeä merkitys lasten ja nuorten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja suhteiden muodostumisessa. Lasten keskuudessa suosituimpia ovat sosiaalisen median kuvapalvelut ja sovellukset.Tilastollisesti lapsia sisältävän seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin osuus ja väärinkäyttö digitaalisessa mediassa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille ihmisille lasten jakama kuvamateriaali voi väärinkäytettynä vahvistaa ajatusvääristymiä lapsista seksuaali­objektina. Heille tämänkaltainen kuvamateriaali tarjoaa perustelun lasta vahingoittavalle toiminnalle saaden sen tuntumaan sallitulta ja ei-haitalliselta.Pelastakaa lapset ry puolustaa lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeus suojeluun menee aina aikuisen seksuaalioikeuksien edelle. Lasten kuvien väärinkäyttö ja lasta seksualisoiva kuvamateriaali ovat lievimmilläänkin vastoin lapsen etua ja oikeuksia. Yhdenkään aikuisen ei tule käyttää lapsia eikä lapsista otettuja kuvia millään tavalla oman seksuaalisen tyydytyksen saamiseksi.Vanhempien ja huoltajien on tärkeä käydä lastensa kanssa keskustelua seksuaalissävytteisten kuvien ottamiseen ja jakamiseen liittyvistä riskeistä. Lapset oppivat tekniikan käytön hetkessä mutta eivät automaattisesti sitä, miten digitaalisessa mediassa toimitaan turvallisesti. Tässä vanhemmilla on suuri vastuu.Lasta pitää opastaa, mikä on sallittua ja mikä voi olla riski tai jopa laitonta. Ennakointi auttaa toimimaan. Lapsen kanssa on aina helpompi keskustella ­ennen mahdollisia ongelmatilanteita.