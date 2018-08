Mielipide

Saksassa virisi keskustelu asevelvollisuuden palauttamisesta – mutta turvallisuus­politiikan kanssa sillä ei o

virisi viime viikolla vilkas keskustelu ase­velvollisuuden palautta­misesta. Kristillis­demokraattisen CDU-puolueen puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer ehdotti, että jokaisen koulunsa päättävän, niin naisen kuin miehen, olisi suoritettava joko asepalvelus tai osallistuttava vuoden pituiseen työpalveluun esimerkiksi hoitoalalla.Saksa luopui yleisestä asevelvollisuudesta vuonna 2011 ja siirtyi ammatti­armeijaan. Jo tätä ennen vain osa ikäluokasta suoritti varusmiespalveluksen, sillä Bundeswehr poimi palvelukseen lähinnä ne, jotka se todella halusi.Asepalvelukseen voi silti yhä mennä. Samoin osa nuorista hakeutuu vuodeksi työtoimintaan, josta maksetaan pientä palkkaa.politiikan hiljaisin kesäviikko sai ehdotuksesta vipinää. Aihe on toki ollut aika ajoin aiemminkin esillä, sillä ammattiarmeijaan on siirrytty kompastellen. Sotilasura ei kiinnosta nuoria. Saksan puolustusvoimilla on näyttävä lista muitakin ongelmia. Kalusto on ruvella, ja keskustelu Nato-jäsen Saksan puolustusmenojen riittävyydestä on varsinkin maan ulkopuolella kiivasta.CDU:n nuorisojärjestö kannatti heti pakollista palvelusta, kunhan kukin saisi valita eri palvelusmuotojen välillä. Demarien mielestä asiasta kannattaisi keskustella. Vaihtoehto Saksalle -puolue aikoi olla samaa mieltä kuin kansa olisi. Vih­reät epäilivät ja muistuttivat, että edessä olisi perustuslain muuttaminen. Liberaalipuolue FDP vastusti ja sanoi, että jos sotilaista on pula, poliitikkojen työnä on tehdä alasta houkuttelevampi jollain ihan muulla kuin pakolla.velloi. Asevelvollisuutta puolustettiin esimerkiksi sanoen, että se lisää yhtenäisyyttä ja auttaa eri taustoista tulevia nuoria verkostoitumaan.Kiinnostavinta oli kuitenkin se, mistä ei puhuttu. Asevelvollisuutta joko tarvitaan tai ei tarvita turvallisuuspoliittisista syistä, mutta niistä ei keskusteltu. Am­mattiarmeija toimii toisin kuin asevelvollisuusarmeija. Kasarmitkin on myyty.Päällimmäiseksi jäi vaikutelma, että asevelvollisuutta perusteltiin hoitoalan valtavilla ongelmilla. Ikään kuin tavoitteena olisi haalia hoitoalalle – ja myös puolustusvoimille – halpatyövoimaa.Se, että hoitajapulaa paikattaisiin kouluttamattomilla nuorilla, ei kerro hyvää alan arvostuksesta. Ammattitaitoinen henkilökunta, oli kyse sotilaista tai hoitajista, on kallista. Jos ammattilaisia halutaan lisää, on pöytään lyötävä rahaa.Turvallisuus maksaa.