Mielipide

Vapaus synnytti modernin talouskasvun

Maailma

Enää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöhempinä

Talouden

on tänään paljon parempi paikka ihmisille kuin se oli 200 vuotta sitten. Meitä on seitsemän kertaa enemmän, elämme kaksi kertaa pidempään, olemme pidempiä, painavampia, koulutetumpia ja terveempiä kuin esi-isämme ja -äitimme 1800-luvun alussa.Maailmanhistoriallisesti poikkeuksellinen talouskasvu on mahdollistanut paremmat elinolot yhä useammalle. Maailmantalous on 70 kertaa suurempi kuin se oli 1800-luvun alussa. Hyvinvointi jakautuu aikaisempaa tasaisemmin ja köyhyys on vähentynyt dramaattisesti.Kasvu ei tullut tyhjästä, eivätkä kaikki sen tulokset olleet myönteisiä. Maiden väliset tulo- ja varallisuuserot ovat kaventuneet, mutta tuloerot maiden sisällä ovat kasvaneet. Vaikka olemme onnistuneet korjaamaan monia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, olemme samaan aikaan luoneet uusia ja entistä vaikeampia ongelmia. Kasvu on tuotettu maapallon rajallisilla resursseilla.emme voi tuudittautua ajatukseen, että talouskasvu korjaa tulevaisuuden ongelmat. Nopean kasvun sijaan länsimaat ovat siirtyneet hitaamman talouskasvun uralle. On hyvin epätodennäköistä, että parinsadan vuoden päästä raportoidaan 70-kertaisia kasvulukuja vuoteen 2018 verrattuna.Yhteiskunnan kehittämisen kannalta ei ehkä kannata ottaa oppia viime vuosikymmenien nopean kasvun ajasta. Pikemmin kannattaisi vilkaista parinsadan vuoden taakse, jolloin maailma eli hitaan kasvun aikaa ja Euroopan nopea kasvu alkoi. Mitä silloin tapahtui?Parisataa vuotta sitten virinnyt maailmankaupan kasvu, kotitalouksien kulutuksen lisääntyminen, teknologinen kehitys, perhekäsityksen muuttuminen ja instituutioiden muutokset nostetaan tutkimuksissa useimmiten kasvun taustatekijöiksi. Ne kaikki ovat kuitenkin pikemminkin seurausta syvällisemmästä yhteiskunnan muutoksesta.Taloushistorian tutkimuksen kärkinimi Deirdre N. McCloskey korosti Jyväskylässä touko–kesäkuun vaihteessa, että vapaus oli keskeisin tekijä ”suuren vaurastumisen” syntymiselle.Vapauden merkityksen ymmärsivät myös 1700-luvun valistuksen ajan ajattelijat. Suomessa ehkä muita paremmin Anders Chydenius, jo­ka vertasi hyvinvointia virtaan: ”Silloin kun virta saa juosta vapaana, on jokainen vesipisara liikkeessä.”Vapaus mahdollisti sen, että ­taustaan, rotuun tai sukupuoleen katsomatta kaikilla oli ja on ainakin teoriassa yhtäläinen oikeus oppia, omistaa, tehdä ja yrittää. Vapaus mahdollisti valtioiden ja maanosien välisen kaupan kasvun ja globalisoitumisen, joka ongelmistaan huolimatta nosti monia alueita kurjuudesta.Vapaus edellyttää myös vastuuta. Uskonnollisen taustan vuoksi tämä oli päivänselvää Anders Chydeniukselle. Vapaus tarkoitti hänelle kan­salaisten ”oikeutta edistää omaa onneaan, sikäli kuin se ei loukkaa toisten kansalaisten tai koko yhteiskunnan onnellisuutta”.aikoina vastuu on valitettavan usein unohtunut yksilön, yrittämisen ja valtioiden vapauden korostuessa. Vastuu on erityisen hukassa juuri nyt, kun sitä ­tarvittaisiin globaalien, yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.Monet nykyisten yhteiskuntien suurimmat ongelmat johtuvat siitä, ettei vapaus ole toteutunut kaikkialla eivätkä kaikki pääse nauttimaan talouden kasvusta. Maailman väestöstä rikkain prosentti sai vuosina 1980–2016 puolet enemmän maailman yhteenlasketusta tulojen kasvusta kuin köyhin 50 prosenttia. Tuloerot ovat kasvaneet etenkin Intiassa, Venäjällä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Anders Chydeniuksen aloittama työ vapauden ja tasa-arvon puolesta on vielä 250 vuoden jälkeen pahasti kesken.hidas kasvu ei välttämättä ole uhka yhteiskunnille, vaan kasvun epätasainen jakautuminen ja väestön ikääntymisen tuomat hyvinvoinnin kasvavat kustannukset. Sen odottaminen, että tuleva talouskasvu ratkaisee pulmat, olisi sama kuin ”pumppaisi happea ilmakehään ja toivoisi, että hiilidioksidipäästöt häviävät”, totesi hiljattain hyvinvointiyhteiskuntatutkija Peter Lindert.Hitaan kasvun aikana ratkaisevaa ei ole se, kuinka paljon yhteiskunnalla on resursseja käytössään, vaan se, kuinka viisaasti resursseja käytetään.