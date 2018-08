Mielipide

hallituksen budjetti­neuvottelujen alla ja nyt sadonkorjuu­kauden alussa on hyvä muistaa, kuinka lyhyt aika siitä on, kun Suomi oli vielä vahvasti agraarinen yhteiskunta.Ajankohtaisesta esimerkistä käy budjettiriihi eli hallituksen budjettineuvottelut. Perimätiedon mukaan termin otti käyttöön Ahti Pekkala (kesk), joka toimi vuosina 1979–1986 valtiovarainminis­terinä.kypsä eli tuleentunut vilja puidaan, eli jyvät erotellaan korsista. Puiminen voi myös tarkoittaa jonkin asian perusteellista käsittelyä.Hyvinä vuosina osa viljasta säästettiin siemenrahastoon eli lainajyvästöön pitäjänmakasiiniin, josta kyläläiset saattoivat lainata viljaa huonoina satovuosina.Juha Sipilän (kesk) hallitus esitti loppukeväästä, että laki siemenrahastoista ja lainajyvästöistä kumotaan tarpeetto­mana.aikana valtio­varainministeriön rooliin kuuluu leikata eli karsia sektoriministeriöiden ylenmääräisiä menotoiveita.Karsiminen kuuluu metsätalouteen: puita karsitaan, eli poistetaan oksia.Leikkaaminen kuuluu yleiseen kielenkäyttöön. Kirurgit leikkaavat potilaitaan. Esimerkiksi paperia ja kangasta leikataan. Mutta ennen myös viljaa, erityisesti ruista, leikattiin sirpillä.myös kulttuurija sivistys ovat agraarisanastoa. Latinan maanviljelyyn viittaavasta sanasta on johdettu moniin kieliin hengenviljelyä tarkoittava termi, suomessa kulttuuri. Esimerkiksi Englannissa maa­taloudesta tulee kulttuuria, kun ottaa agri-etuliitteen pois.Myös sivistys kuului olennaisesti entisaikojen alkutuotantoon: alun perin sivistäminen tarkoitti pellavan harjaamista niin, että hienot kuidut – aivinat – saatiin eroteltua karkeammista rohtimista. Ainakin Itä-Suomessa työprosessia kutsuttiin nimellä sivistely.Sivistys koulutuksen ja kasvatuksen merkityksessä on vähän samanlainen prosessi: lapsille opetetaan perustiedot ja -taidot ja konventiot, jotta he pystyisivät toimimaan yhteiskunnassa, joka on täynnä yhteisiä sääntöjä – joko julkilausuttuja tai ääneen lausumattomia.Tätä menoa maanviljelyä ei kohta Suomessa enää harjoiteta, mutta suomen kieli on vielä vahvasti alkutuotannossa kiinni. Suomi alkoi muuttaa maalta vasta pari kolme sukupolvea sitten.