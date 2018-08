Mielipide

Kainuun malli voisi olla sote-uudistuksen perusta

Sote-uudistus

Hallitus

Sdp:n

Sote-uudistuksen

Sote-palvelujen

voitaisiin tehdä vielä tällä vaalikaudella laaja-alaisen kuntayhtymämallin avulla. Tällöin ei tarvittaisi suuria ja periaatteellisia lainsäädäntö­muutoksia.Tässä mallissa vastuu sote-palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta kuuluisi valtiolle. Maakunnallisten kuntayhtymien tehtävänä olisi palvelujen tuottaminen valtion tilauksen mukaisesti. Laaja-alaisille maakuntakuntayhtymille voitaisiin siirtää sote-palvelujen ohella esimerkiksi terveyden edistämiseen, ympäristöterveydenhuoltoon sekä palo- ja pelastustoimeen liittyviä tehtäviä.Kun yksi päävastuullinen toimija vastaa palvelujen saatavuudesta ja laadusta, asiakas ei putoa eri palvelujen väliin. Maakuntakuntayhtymät voivat käyttää joustavasti hankintalain mukaan kilpailutettuja yksityisiä palveluja ja palveluseteleitä tuomaan palveluja sinne mistä niitä puuttuu. Näin lyhennetään jonoja, saadaan säästöjä ja hallitaan uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyviä riskejä.esittää valtiolle rahoitusvastuuta ja maakunnille järjestämisvastuuta lailla määrätyistä tehtä­vistä, joita on yhteensä 31. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen osuus on yli 90 prosenttia maakunnan rahoituksesta.Valinnanvapauslaki tuo ­ongelmia, vaikka valinnan­vapauden keskiössä olevien perusterveydenhuollon ja hammashoidon osuus rahoituksesta on alle 13 prosenttia. Valinnan­vapauden vuoksi maakuntien olisi erotettava organisaatioissaan toisistaan palvelujen järjestämisen hallinto ja palvelujen tuottaminen.Sote-palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirto valtiolle olisi luontevaa, sillä nykyisinkin valtio vastaa viime kädessä kansalaisten hyvinvoinnista ja hoitoon pääsystä. Rahoituksen ohjauksen tulee tapahtua osana budjettilakeja, jolloin palvelutarpeiden kokonaistilanne ar­vioidaan vuosittain. Rahoituksen ja maakuntien toiminnan ohjaus on järkevintä antaa Kelalle: sillä on osaamista, laajat tietojärjestelmät ja laaja palveluverkosto.Maakuntien määräksi hallitus esittää 18. Määrä on liian suuri, ja maakuntien väestöpohjissa on liian suuria kokoeroja. Maakuntien määrästä päätettäessä pitäisi huomioida paremmin väestönkehitys, alueiden palvelutarpeet ja elinvoimaisuus. Tämä tarkoittaa Uudenmaan maakunnan jakoa ja muualla alueiden yhdistämisiä.puheenjohtaja Antti Rinne on esittänyt mallia, jossa muodostettaisiin nykyisten peruskuntien lisäksi ”sote-kuntia”. Tällaisia aluekuntia voisi Rinteen mukaan olla enemmän kuin 18. Rinteen mallissa asukkaat äänestäisivät sekä kotikuntaansa että aluekuntaansa oman valtuuston. Aluekunnat olisivat kuntalain pohjalta muodostettavia suurkuntia, joilla olisi päävastuu so­siaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoista.Aluekuntien pitäisi selvittää, onko joillakin suurilla kunnilla mahdollisuuksia tuottaa itse palveluita. Aluekunta voisi ostaa palveluita myös yhdistyksiltä ja yrityksiltä.Esitys ei tue riittävästi ­sote-palveluketjujen yhtenäisyyttä. Sdp:n aluekunnille esittämä verotusoikeus on myös ongelmallinen, koska pienillä alueilla ei omalla verotuksella saataisi kokoon tarvittavaa rahoitusta ilman valtion apua.Esittämämme valtion rahoitukseen perustuva malli on siksi parempi vaihtoehto.tavoitteet voidaan saavuttaa vähäisin lakimuutoksin kehittämällä Kainuun maakuntamallia. Vuosina 2004–2012 toteutetussa Kainuun maakuntahallintokokeilussa kuntien ja valtion tehtäviä siirrettiin maakuntahallinnolle. Malli oli kehitetty kuntayhtymäpohjalta.Kainuun malli antoi hyviä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen taloudellisesta tehokkuudesta, josta on apua kestävyysvajeen korjaamisessa. Kokeilun kohtaloksi koituivat kunnilta tulevaan rahoitukseen liittyvät ongelmat. Esittämässämme mallissa rahoitus tulisi valtiolta.valinnanvapautta voidaan kehittää nykyisen lainsäädännön pohjalta, ja valinnanvapautta pitää lisätä maakuntayhtymien omien tarpeiden mukaisesti.Osana valinnanvapautta voidaan tarvittaessa kehittää yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia. Tämä olisi kustannustehokas tapa vaikuttaa esimerkiksi julkisen sektorin hammashuollon jonoihin.