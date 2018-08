Mielipide

Jos Suomessa viittaa keskustelussa ensi kevään vaaleihin, silloin lähes kaikkien mielestä puhuu eduskunta­vaaleista. Puolueet valmistautuvat niihin. Vaaliteemoja haetaan, ja kannatusprosentteja pohditaan sekä mitataan tiedotusvälineissä.Ensi keväänä pidetään myös EU-parlamenttivaalit. Se saattaa olla monelle yllätys, vaikka vaaleihin on aikaa enää yhdeksisen kuukautta. Tilanne on jokseenkin sama muissakin EU-maissa. Eurovaalit eivät näy missään, vaikka vaaleilla saattaa olla suuri merkitys koko Euroopalle.on järjestettävä unionin alueella 23. toukokuuta ja 26. toukokuuta välisenä aikana. Suomessa ne pidetään toukokuun 26. päivänä.Ensi kevään EU-parlamenttivaalit ovat ensimmäiset, jotka pidetään vuoden 2015 maahanmuuttokriisin jälkeen. Syyrian sodan kiihtyminen ja pakolaisten tulo Eurooppaan muuttivat monessa maassa poliittisia asetelmia ja ihmisten asenteita.Sama näkyy EU-tasolla: maahanmuutto on erittäin vahva teema, joka rikkoo jäsenmaiden välejä, ja heijastuu moniin muihinkin yhteistyön teemoihin. Tämä näkyi esimerkiksi kesäkuun huippukokouksessa. Siinä oli tarkoitus pohtia euroalueen kehittämistä, mutta Italian uusi populistihallitus teki kokouksesta maahanmuuttokokouksen.ja äärioikeiston nousu ei alkanut maahanmuuttokriisistä, kriisi vain antoi nosteelle vauhtia. Takana oli tyytymättömyyttä ja näköalattomuutta. Talouskriisi ja säästöbudjetit voimistivat tunnetta. Muutamissa EU-maissa kehitystä vahvistivat myös suuret tuloerot. Markkinatalous ja globalisaatio tuntuivat hyödyttävän vain rikkaita ja hyvin koulutettuja. Tyytymättömyyden teemat yhdessä maahanmuuton kanssa muuttuivat ihmisten mielissä ylikansallisiksi teemoiksi ja EU:n aiheuttamiksi vaivoiksi.Euroopan vanhat puolueet reagoivat hitaasti. Ne jättivät nämä hankaliksi kokemansa teemat sivummalle ja tulivat näin tehneeksi tilaa populisteille. Ja kukapa EU-yhteistyötä puolustaisi, kun moittimalla saa enemmän kannatusta.Helppoja ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin tarjoavat eivät kuitenkaan päässeet Euroopan kansallisissa parlamenteissa johtavaan asemaan. Italia on poikkeus. Mutta pinnan alla kuplii edelleen. Ei tyytymättömyys ole kadonnut, vaikka talouskasvu onkin palannut.Maahanmuuttokriittiset, vanhoilliset ja nationalistiset voimat ryhmittäytyvät kevään europarlamentti­vaaleja varten ja etsivät synergia­etuja. Tätä tuulenvirettä nostattamaan on saapunut Yhdysvalloista äärioikeistolaisuuden saarnamies ja strategi Steve Bannon. Ja jos rahaa tarvitaan, sitä voisi irrota niiltä voimilta, jotka haluavat hajottaa EU:n yhteistyötä.Taas vanhat puolueet tekevät kehitykselle tilaa välinpitämättömyydellään. Ne unohtavat, että EU-parlamentti on saanut viime vuosina vahvan aseman unionin päättäjänä. Ne unohtavat myös sen, että vähäinen kiinnostus johtaa alhaiseen äänestysaktiivisuuteen, mikä tekee vaaleista arvaamattomat.tiivistymisen on kuviteltu johtavan siihen, että mantereelle syntyisi ylikansallista politiikkaa ja sitä ajamaan ylikansallisia puolueita, joilla olisi sidos äänestäjiin. Näin ei ole käynyt.EU-parlamentin poliittiset ryhmät eivät ole kypsyneet aatteellisiksi liitoiksi. Ne ovat välttämättömyyden pakosta syntyneitä kansallisiin ­puoluerakenteisiin tukeutuvia ­yhteistyöryhmiä, joilla haetaan parlamentissa valtaa ja rahaa.Mitä yhteistä on esimerkiksi Suomen kokoomuksella ja Unkarin valta­puolueella Fideszillä? Toivottavasti ei muuta kuin se, että molemmat kuuluvat maltillisen oikeiston ryhmään EPP:hen.poliittisten liikkeiden on helpompi kiilata vanhojen poliittisten voimien ja äänestäjien väliin eurovaaleissa kuin kansallisissa vaa­leissa. Ja vaikka yksillä vaaleilla ei parlamentin voimasuhteita mullistettaisi, kehityssuunta voi muuttua, ja sillä on vaikutusta. Eurooppaan voi kehittyä uudenlaista ylikansallista, vasemmisto–oikeisto-jaon ohittavaa ja äänestäjiä lähellä olevaa poliittista ryhmittymistä.Nurinkurista on se, että jos äärikansalliset, äärioikeistolaiset ja eliittiä, globalisaatiota sekä maahanmuuttoa vastustavat etenevät vaalien avulla, heidän tarjoamansa ylikansallisen politiikan virtaus ei ole yhteistyötä rakentava vaan sitä patoava ja rikkova. Tällainen lähtökohta olisi yhteistyön pienin yhteinen nimittäjä, mutta näille ryhmille se ehkä riittäisikin.