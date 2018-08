Mielipide

Kun vapaudesta tulee rikosten peittelyä, ollaan ongelmissa

Tällä viikolla

Vapauksien

osavaltiossa Yhdysvalloissa voi nähdä tienvarsilla liikenne­merkin, jossa on hevonen ja sen vetämät katetut vaunut. Kuva on kuin kaukaa menneisyydestä.Liikennemerkin tarkoitus on muistuttaa autoilijoita, että tietä pitkin kulkevat myös amissiperheet hevosvaunuissaan. Tähän uskonnolliseen ryhmään kuuluvat elävät vanhanaikaista ja vaatimatonta elämää yhteisöissään – ilman autoja.Pennsylvaniassa amisseja on kymmeniätuhansia. He kokevat ympäristön hyväksyvän heidän elämäntapansa.Syy löytyy historiasta. Pennsylvanian juuret ovat englantilaissyntyisen kveekarin William Pennin 1600-luvulla perustamassa siirtokunnassa, joka oli monella tavoin edistyksellinen. Uskonnonvapaus oli Pennille erityisen tärkeä periaate.Siirtokunta alkoi houkutella Euroopassa vainottuja tai syrjittyjä uskonnollisia ryhmiä: kveekarien ja amissien lisäksi sinne muutti esimerkiksi hugenotteja Ranskasta ja presbyteerejä Skotlannista.Uskonnonvapaudesta tuli siirtokuntaa yhdistävä periaate, joka periytyi myös Yhdysvaltojen perustuslakiin.Pennsylvaniassa valmistui vuosien työn tuloksena raportti lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä katolisen kirkon piirissä. Mittasuhteet ovat järkyttävät. Vuosikymmenten kuluessa tekoihin syyllistyneitä on ollut satoja ja uhreja ainakin tuhat, ehkä enemmänkin.Kirkon sisällä tekoja on peitelty ja salailtu. Vaikuttaa myös siltä, että kirkon työntekijöiksi on hakeuduttu peittelyn tuoman suojan varaan laskien.Puuttumattomuus on ulottunut myös poliisiin ja oikeuslaitokseen. Mahdollisia rikoksia ei ole haluttu selvittää.Syrjinnältä suojannut uskonnonvapauden ihanne on saanut rinnalleen synkän ilmiön. Kun uskonnollisten yhteisöjen asioihin ei ole haluttu puuttua ulkopuolelta, samalla on suojeltu rikollisia. Kärsijöitä ovat olleet heikoimmassa asemassa olevat eli lapset.ja oikeuksien välillä on usein ristiriitoja. Jos yksilön uskonnonvapaus tulkitaan myös yhteisön oikeudeksi olla piittaamatta sen jäsenten oikeuksista, ollaan ongelmissa.Suomessakin on monissa tiiviissä ­uskonnollisissa yhteisöissä haluttu mieluummin pestä likapyykki itse kuin turvautua viranomaisten apuun. Maahanmuutto lisää riskiä pienten ryhmien omista säännöistä ja kurinpidosta.Riskiä voi torjua pitämällä oikeusvaltio hyvässä kunnossa ja muistuttamalla, että lakien tehtävä on puolustaa heikkoja.