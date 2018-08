Mielipide

Toivo rauhasta pilkahtelee Afganistanissa

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Afganistanin

Kansainvälisen

yhteisö pyrkii Afganistanissa kehityspoliittisten tavoitteiden tukemisen ohella vakauttamaan maan turvallisuus­tilannetta. Taleban-hallinnon aikaan Afganistanista muodostui kansainvälistä turvallisuutta uhkaavan ääriajattelun ja terrorismin tukialue, eikä sen haluta toistuvan. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin vielä työtä.Afganistanin tilanne ei näy mediassa yhtä usein kuin takavuosina. Länsimaissa tilanteen vaikeudesta muistuttavat lähinnä ne terrori-iskut, jotka ylittävät uutiskynnyksen.Maan saamasta mittavasta tuesta huolimatta Afganistan on yhä hauras valtio, jossa on käynnissä aseellinen konflikti. Kansainvälisten taistelujoukkojen vetäydyttyä Afga­nistanista vuoden 2014 lopussa siviilejä on kuollut maan konfliktissa joka vuosi noin 3 500 ja loukkaantunut 7 000–8 000.Sotimiseen ovat sotkeutuneet ­monet osapuolet. Viime vuosina konflikti on entisestään pirstaloitunut, kun muun muassa Isis-terroristijärjestön afganistanilainen haara on vakiinnuttanut asemiaan.Mikäli tuki Afganistanille lopetettaisiin äkillisesti tai ennen­aikaisesti, sekasorto lisääntyisi.sanottu, että Afganistanin sota on koalitioita johtavalle Yhdysvalloille maan historian pisin sota. Pitkittyneeseen konfliktiin ei ole tarjolla vain sotilaallista ratkaisua, mutta tilanne ei ole toivoton.Tänä vuonna on nähty monia viitteitä siitä, että konfliktin osapuolten halu pohjustaa rauhanprosessia on suurempi kuin aiemmin. Afga­nistanin hallitus teki helmikuussa kapinallisille avoimen rauhantarjouksen. Tavallisten afganistanilaisten kasvaneesta turhautumisesta kertovat pienimuotoiset mielenilmaukset rauhan puolesta. Merkittävin valonpilkahdus oli aselepo kesäkuussa ramadanin päätösjuhlan aikaan – aselepo saatiin aikaan ensi kerran konfliktin historiassa.Tie rauhaan on silti pitkä ja mutkikas. Ongelma on pohjimmiltaan poliittinen.nykyinen hallitus on ollut riitaisa. Hallitus muodostettiin Yhdysvaltojen välittämänä kompromissiratkaisuna vuonna 2014 vilppisyytöksiin päättyneiden presidentinvaalien jälkeen.Tavoitteena on, että Afganistanissa pidetään tänä syksynä parlamenttivaalit, jotka ovat pahoin viivästyneet – alun perin ne olisi pitänyt järjestää jo vuonna 2015 – sekä presidentinvaalit keväällä 2019. ­Onnistuneet vaalit tasoittaisivat tietä kohti rauhanprosessia. Jos kansalaisten luottamus hallitukseen lisääntyisi, kapinallisten merkittävin tukipilari katoaisi.Hyvin merkityksellistä on, millaisen roolin Yhdysvallat omaksuu rauhanneuvotteluissa. Taleban-liike on vaatinut, että Afganistanin armeijaa tukevat kansainväliset joukot vetäytyvät maasta. Donald Trumpin presidenttikaudella Yhdysvaltojen hallinnon ulkopolitiikkaa on luonnehdittu vaikeasti ennustettavaksi, mutta toistaiseksi maan linjaa Afganistanissa on leimannut jatkuvuus.Heinäkuussa Brysselin Nato-huippukokouksessa vahvistettiin sotilaallisen tuen jatkaminen Afganistanille. Joukkoja lisätään: Suomikin kaksinkertaistaa maassa palvelevien määrän noin 60 sotilaaseen.Marraskuussa Geneven Afganistania käsittelevässä YK:n seurantakokouksessa arvioidaan poliittista tilannetta ja hallituksen uudistuksia. Suomella on keskeinen rooli ­kokouksen valmisteluryhmässä.Osallistumalla aktiivisesti Afganistanin kokonaisvaltaiseen tukemiseen Suomi todistaa olevansa luotettava kumppanimaa. Suomi on ­tukenut Afganistania kansainvälisen yhteisön osana vuodesta 2001 saakka yhteensä yli puolella miljardilla eurolla. Afganistan on tätä nykyä Suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani.yhteisön pyrkimyksenä on, että Afganistan olisi uudistusten avulla pääosin oma­varainen vuoteen 2024 mennessä. Silloin tukea ei enää tarvittaisi ­nykyisessä laajuudessa.Vain rauha tekee tämän tavoitteen saavuttamisen mahdolliseksi. Työ vaatii kärsivällisyyttä, eikä siihen ole tarjolla oikoteitä. Rauhanprosessin ennakkoluulottoman tukemisen pitää siksi olla Afganistanin-politiikan keskiössä.Afganistanin kehitys ei ole Suomelle yhdentekevää. Vuoden 2015 Euroopan muuttoliikekriisin yhteydessä myös Suomessa nähtiin, että Afganistanin tilanteen heikkeneminen johti nopeasti turvapaikanhakijoiden määrän jyrkkään kasvuun.