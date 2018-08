Mielipide

Jos ei uskalla ajaa nopeusrajoituksen mukaan, ei pitäisi ajaa moottoritiellä ollenkaan

Suomea ristiin rastiin näin kesällä autolla ajaessa herää kysymys, miksei moottoriteitä ole tehty aikanaan kolmikaistaisiksi. Nyt liikenteessä on todella paljon alinopeutta ajavia autoilijoita ja rekkoja, jolloin joutuu ajamaan jatkuvasti ohituskaistalla.



Britanniassa kolmikaistainen moottoritie on loistava. Hitaat autoilijat ja rekat ajavat reunimmaisella kaistalla, kakkoskaista toimii pääkaistana, ja kolmoskaista on ohitusta varten – ja liikenne sujuu.



Alinopeudesta pitäisi sakottaa. Esimerkiksi satasen alueella ajetaan yllättävän usein 80 kilometrin tuntinopeutta. Jos ei uskalla ajaa nopeusrajoituksen mukaan, ei pitäisi ajaa moottoritiellä ollenkaan.



Anneli Vikkula



Helsinki