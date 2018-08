Mielipide

Kuvittele hipstereitä kultaisissa housuissaan, eli kuinka vältät salasanan unohtamisen ensi kesänä

Unohtuiko

Salasanojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yritykset

työkoneen salasana kesäloman aikana? Et ole ­ainoa, jolle näin käy. Sanomillakin kesälomien loppu näkyy piikkinä pyynnöissä nollata salasana.Ei silti kannata tuntea huonoa omaatuntoa. Syy salasanan unohtamiseen ei ole huolimattomuudessa tai dementiassa, vaan yritysten ja verkkopalveluiden elämälle vieraissa salasanakäytännöissä.Hyvällä salasanalla on nimittäin kolme ominaisuutta: se on riittävän monimutkainen, helppo muistaa ja käytössä vain yhdessä palvelussa. Monimutkaisuus on näistä helpoin varmistaa. Siksi salasanoihin vaaditaan isoja kirjaimia, erikoismerkkejä ja numeroita.uudelleenkäyttöä monissa eri paikoissa yritetään estää sillä, että salasanat pitää vaihtaa muutaman kuukauden välein. Käytännössä tämä johtaa salasanoihin kuten Kissa123! tai ­Aaro2014. Sitten kun salasana pitää vaihtaa, siitä tulee Kissa1234! ja Aaro2015.Muodolliset ehdot täyttyvät, mutta tällaiset salasanat on helppo arvata tai murtaa laskentateholla.Jos salasanoja yrittäisi tehdä helpon muistettavuuden näkökulmasta, tietoturva voisi olla paljon parempi. Salasanan sijasta kannattaa opetella salauslause, joka on pitkä mutta liittyy elettyyn elämään. Esimerkiksi jos kesän elämys sattui olemaan Flow-festivaalin pukeutuminen, salasana voisi olla esimerkiksi HipsteritHeiluivatKultaisissaHousuissa.Pitkä salasana on hyvin vahva. Lisäksi se on helpompi muistaa, koska sen voi ajatella kuvana mielessään. Valitettavasti monet yritykset vaativat erikoismerkkejä ja numeroita salasanoihin, vaikka pituus on erikoismerkkejä turvallisempaa.voisivat tarjota työntekijöilleen salasanan tallennuspalveluita ja kännykästä otettavaa kertakäyttöistä salasanaa. Salasanapalvelun hyvä puoli on se, ettei tarvitse enää muistaa kuin yksi salasana. Kaikki muut salasanat voi jättää koneen arvottaviksi ja automaattisesti täytettäviksi.Kertakäyttöisten, verkkopankeista tuttujen salasanojen käyttäminen varmistaa taas sen, ettei tietoturva ole vain muistin varassa. Vaikka salasana vuotaisi tietomurrossa ja käyttäjällä olisi monessa paikassa sama salasana, kertakäyttösalasana estää nopeat murrot.Turvallisen ja helposti muistettavan salasanan tekeminen on samanlainen urakka kuin terveellisesti syöminen. Vaatii aluksi vähän opettelua ja vaivaa, mutta helpottaa elämää pitkällä aikavälillä. Kannattaa aloittaa nyt heti, ettei salasana unohdu ensi kesänä.