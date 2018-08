Mielipide

Onko presidentin ympärillä hiljaisuuden kehä?

Yhdys­valloissa

Kulunut viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisesti ottaen

Leimallista

Suomessa

kuulee usein ihmistä kehuttavan muotoilulla ”person of integrity”. Tällainen kehu on Suomessa vieras, sillä integriteetti-sanalle ei ole kielessämme suoraa kotoperäistä vastinetta. Lähimmäksi osuvia sanoja ovat suoraselkäisyys, rehellisyys, periaatteellisuus ja riippumattomuus.Etiikassa integriteetti liittyy yksilön kykyyn omata sisäisesti itsenäinen ja johdonmukainen periaatteellinen sekä moraalinen kehikko. Integriteetin vastakohtana voidaan pitää periaatteettomuutta ja opportunismia.on ollut politiikan saralla poikkeuksellinen.Huomion ovat vieneet kaksi tasavallan presidentistä kirjoitettua kirjaa. Erityisesti Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra -kirjan kilpailukykysopimusta ja Fortumia koskevat kohdat ovat saaneet huomiota viestimissä ja sosiaalisessa mediassa.Lehdistössä on punnittu eduskunnan, hallituksen ja presidentin perustuslaillista työnjakoa. On myös arvioitu sitä, millä tavalla suurta kansansuosiota nauttiva Niinistö käyttää valtaansa hallituksen toimenkuvan puolella.Ovatko vastuut hämärtyneet, jos presidentin osallisuus työmarkkinapolitiikkaan tulee esiin vasta vuosien päästä? Onko muiden osallistujien ensisijainen reaktio ollut vaieta presidentin tekemisistä – vai onko se ollut jopa tapaamisen edellytys?Onko poikkeuksellinen kansansuosio luonut ylipäätään presidentin ympärille eräänlaisen hiljaisuuden kehän?Niinistö kiisti kirjan esittämät väitteet kulmikkaalla blogitekstillään. Sen jälkeen presidentti pehmensi sanomaansa runolla, jonka viestinä oli kuvata väitteet ja niistä käytävä keskustelu liioitteluksi. Lauantaina presidentti taustoitti näkemyksiään laajemmin Iltalehden haastattelussa.Nurmen ja Mörttisen kirjan avaamassa keskustelussa on ollut paljon myönteisiä piirteitä.Toisen presidenttikauden alkajaisiksi on käynnissä julkinen pohdinta vallankäytön periaatteista ja toisaalta käytännöistä.Julkisen vallan periaatteelliset raamit määritellään laissa, mutta poliittinen valta rakentuu paljolti myös käytännön kautta.Kysymys ei siis ole pelkästään juridiikasta tai siitä, onko istuva presidentti toiminut oikein vai väärin. Olennaista on, että – perusteltavissakin olevat – toimivallan rajamaille sijoittuvat presidentin tekemiset luovat aina niin sanottua maan tapaa. Julkinen keskustelu auttaa määrittelemään sitä, missä rajat kulkevat vastaisuudessa.Siksi kuluneen viikon debatin soisi olevan jatkuva ja yhä luontevampi prosessi Suomessa. Viestimillä on vallankäytön seuraamisessa olennainen vastuu. Niinistön kulissien takaista valtaa ja Fortum-kysymystä pohtinut Ilta-Sanomien pääkirjoitus (14.8.) tiivisti asiasta olennaisen: ”Median paine seurata Niinistön toimintaa kasvaa toisella kaudella entistä suuremmaksi.”Toimittajien perustyötä on kriittisten ja kiusallistenkin kysymysten esittäminen. Se ei ole vallanpitäjien tai instituutioiden vastustamista vaan olennaisen tiedon välittämistä ja siten keskustelun mahdollistamista. Mitä avoimemmin hankalia ja herkkiä aiheita käsitellään, sitä vahvemmalla pohjalla seisovat myös demokraattiset kivijalat, mukaan lukien parlamentarismi ja presidentti-instituutio.kuluneelle viikolle on ollut se, että vain harva poliitikko on osallistunut periaatteelliseen keskusteluun eduskunnan, hallituksen ja presidentin keskinäisestä työnjaosta. Vahvimmat puheenvuorot parlamentarismin puolesta ovat löytyneet lehtien pääkirjoituksista. EU-asioiden johtamisen osalta ei keskustelu ole edes käynnistynyt.Presidentti ei ole yksin vastuussa siitä, jos hänen ympärilleen laskeutuu hiljainen koskemattomuuden kehä. On yhtä lailla muiden poliitikkojen ja median tehtävä pitää huolta siitä, ettei Suomessa ole vallankäyttöön liittyviä kysymyksiä ja asioita, joista vallitsevassa ilmapiirissä mieluummin vaiettaisiin.olisi tarpeellista jakaa enemmän kiitosta periaatteellisuuteen nojaavasta rohkeasta itsenäisestä ajattelusta.Suuri osa suomalaisista tuntuu arvostavan Niinistöä niistä samoista syistä, joilla integriteetti-sanaa määritellään. Suomalaisen poliittisen kulttuurin kannalta on tärkeää, että myös muille poliitikoille säilyy tila itsenäiseen rohkeaan keskusteluun.