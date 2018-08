Mielipide

Sukupuolenkorjaushoidot on turvattava kaikille transihmisille

Suomessa

Transsukupuolisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Transihmisten

Oikeus

transsukupuolisuutta diagnosoidaan vain Hyksin ja Taysin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoilla. ICD-10-tautiluokituksessa diagnoosit ovat F64.0 eli transsukupuolisuus tai F64.8, muu sukupuoli-identiteetin häiriö.tarkoitetaan transmiestä tai -naista, ja muu sukupuoli-identiteetin häiriö todetaan useimmiten muunsukupuolisiksi kutsutuilla henkilöillä. Muunsukupuolinen on henkilö, joka itsemäärittelyltään ei ole mies tai nainen. Käytännössä transsukupuolisuutta käytetään usein kattoterminä, johon myös muunsukupuoliset lukeutuvat.Diagnoosin transsukupuolisuudesta saaneet ovat oikeutettuja hormonikorvaus- ja leikkaushoitoihin. Sen sijaan muunsukupuolisten kohdalla käytännöt ovat vaihdelleet jyrkästi. Vaikka tähän asti muunsukupuoliset ovat saaneet hormonikorvaushoidon ja ajasta sekä paikasta riippuen rajatusti myös muita hoitoja, on Hyksin poliklinikka hiljattain tehnyt uuden linjauksen.Muunsukupuolisille ei tarjota näillä näkymin enää mitään hoitoja, vaikka oletettavaa on, että hoidon tarve on verrattavissa transmiehiin ja -naisiin.saamien hoitojen elämänlaatua ja toimintakykyä kohentavista vaikutuksista on vahvaa tieteellistä näyttöä, ja huomaan ne päivittäin omassakin arjessani. Vastaavasti poliklinikan tutkimusjakson pidentyminen tai hoitojen epääminen ilmenee usein masennuksena, ahdistuneisuutena ja vetäytyneisyytenä, mistä seuraa inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia.Poliklinikoiden diagnosointiseula on jo entuudestaan helpoimmillaankin monenlaisia lääketieteellisiä tutkimuksia sisältävä pitkä prosessi. Pahimmillaan tutkimusjakso on vuosien nöyryyttävä, ahdistava ja lamaannuttava kiirastuli.Muunsukupuolisten potilasturvallisuus vaarantuu, jos he joutuvat turvautumaan hormonien katukauppaan. Eräitä muita hoitoja on saatavissa yksityiseltä sektorilta, mutta tämä ajaa transihmiset keskenään eriarvoiseen asemaan.Ei-binäärisen ihmisen on käytännössä turvauduttava poliklinikalla identiteettinsä vääristelyyn tai hoitojen hankkimiseen julkisen terveydenhuollon ja jopa lain ulkopuolelta.hoitoihin on laajennettava koskemaan kaikkia trans­ihmisiä. Maailmalla sukupuoliristiriidan hoidon suuntaus on kohti potilaan itsemäärittely­oikeutta kunnioittavaa toimintatapaa. On hälyttävää, että Suomessa tietoisesti kavennetaan vähemmistöjen oikeuksia.