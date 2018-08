Mielipide

Kommunismiin suhtaudutaan usein hyväntahtoisesti naureskellen

Mielipidesivuilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on käyty viime aikoina keskustelua siitä, voidaanko kommunismi ja fasismi rinnastaa toisiinsa. Menemättä laajempaan vertailuun haluaisin ottaa esille sen, miten totalitaristisen kommunismin ilmenemismuotoihin edelleen suhtaudutaan joillakin tahoilla nostalgian vallassa.Tampereella on länsimaiden ainoa Lenin-museo. Museokävijät voivat kuvauttaa itsensä moottoripyörän selässä. Pyörän sivuvaunussa istuu vahanukke-Lenin ja vieressä seisoo vahanukke-Stalin.Museo ei sinänsä vaikene kommunismin synkästä histo­riasta. Olisi kuitenkin vaikea kuvitella, että olisi vastaava natsismimuseo, jossa voisi hauskalla tavalla kuvauttaa itsensä Hitleriä, Göringiä tai vaikkapa Goebbelsia esittävien hahmojen ­ympäröimänä. Eikä sellaista museota toki kaivatakaan.Kommunismiin tunnutaan edelleen monissa tapauksissa suhtauduttavan hyväntahtoisesti naureskellen. Tai sitten ­pahimmassa tapauksessa siten, että idea oli kyllä hyvä, mutta toteutukseen jäi hieman parantamisen varaa.Kaikkialla siellä, missä kommunismiin pyrkinyt niin sanottu reaalisosialismi on päässyt jylläämään, kansan kokema kyyti on ollut kylmää ja jälki jäätävää. Näiden yhteiskuntien erityispiirteenä on ollut, että liipaisimella ovat eri aikoina olleet paitsi viholliset myös omat. Ainakin yhdenvertaisuusperi­aate on toteutunut.Solidaarisuus ulottui myös reaalisosialismin maiden rajojen ulkopuolelle silloin, kun systeemi jossain oli uhattuna. Parhaillaan saamme muistella 50 vuoden takaisia Tšekkoslovakian tapahtumia, joissa reaalisosialismille vaarallinen demokraattinen kehitys tukahdutettiin Varsovan liiton maiden Neuvostoliiton johdolla suorittamalla miehityksellä.Natsismi kuuluu ihmiskunnan historian järkyttävimpiin aatteisiin, jonka kauheuksille ei voi naureskella.Kommunismi ei kuitenkaan reaalisosialistisessa ilmenemismuodossaan häviä tuhovoimassaan sille, eikä kommunismin uhreja pidä unohtaa.Olisiko aika työntää myös kommunisminostalgia sille kuuluvalle paikalle? Stalinin ja Leninin uhreja ei prätkäajelu herrojen seurassa huvittaisi.Toki sinisilmäisenkin mieli­piteen saa esittää ja sananvapautta on puolustettava viimeiseen asti. Ettei ajauduttaisi fasismiin. Tai kommunismiin.