Ihmelahjakkuus toisi yleisurheilumitalin, mutta uusien tahkopihkaloiden perään ei kannata huudella

Ennen

yleisurheilun tilasta on riittänyt puhetta murheel­listen yleisurheilun EM-kisojen jälkeen. Urheiluliiton valmennusjohtajalle Jorma Kemppaiselle on vaadittu potkuja, ja valmennusjärjestelmään kaivataan uudistuksia.Kuulostaa menneiden aikojen touhulta. Oi niitä aikoja, kun uusiseelantilainen Arthur Lydiard houkuteltiin 1960-luvun lopulla Suomeen, ja hän palautti opeillaan Suomen kestävyysjuoksun mitalikantaan 1970-luvulla. Tai mennään vielä kauemmas ja reväistään Tahko Pihkalan sotilaallinen vouhotus ja opit, joilla 1910-luvulla yleisurheilu nousi kukoistukseen.jostain Kemppaiselta voisi odottaa selitystä, se ei ole edes mitalitavoite vaan erikoinen väite kahden viikon aikana kadonneesta kärkiurheilijoiden kunto­piikistä. Jos sillä selitetään mitalien karkaamista, täytyy ihmetellä.Keiden piti olla mitalikunnossa? Kävelijä Aku Partasen ehkä, mutta muut tilastojen perusteella lähellä mitalisaumaa olleet urheilijat olivat tehneet yhden potentiaalisen tuloksen jossain kylä­kisoissa. Kuten Ylen mainio kommentaattori Jarkko Finni totesi, mitalia voi oikeasti odottaa urheilijalta, jonka koko kauden tulostaso on riittävän korkealla. Tällaisia urheilijoita Suomella ei nyt ollut.kuin kaivataan uusia lydiardeja tai pihkaloita, kannattaa muistaa, että yleisurheilu ei vedä entisaikojen malliin massoja, joista lahjakkuuksia nousisi säännöllisesti. Sen sijaan jos Suomeen ilmaantuisi oma Jakob Ingebrigtsen ja/tai Armand Duplantis, yleisurheilun johtohahmojen olisi helppo hymyillä ja patsastella.Valmennukseen pitää varmasti satsata paremmin, mutta sekin tökkii Ingebrigt­senin ja Duplantisin kohdalla: molemmilla valmentajana on oma isä. Siinä ei liiton systeemeillä ole paljon tekemistä.17-vuotias Ingebrigtsen voitti peräkkäisinä päivinä 1 500 metriä ja 5 000 metriä ja juoksi myös 1 500 metrin alkuerän. 22-vuotias Topi Raitanen totesi, että hänellä ei ole vielä riittävästi kuntopohjaa kahteen peräkkäiseen 3 000 metrin estejuoksuun – joiden välissä oli yksi välipäivä.Raitasella on mahdollisuudet nousta kahden vuoden päästä mitaliehdokkaaksi, mutta norjalaisen huima menestys jo juniori-ikäisenä hämmästyttää. Kyse on poikkeustapauksesta, mutta onhan näitä Suomessakin – he eivät vain ole yleisurheilijoita vaan esimerkiksi jääkiekkoilijoita, kuten 20-vuotias Patrik Laine.