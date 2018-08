Mielipide

eli tietojärjestelmien hyödyntäminen organisaatioiden toiminnassa tekee mahdolliseksi toimintojen merkittävän tehostamisen ja kustannussäästöt. Nämä tavoitteet on kirjattu niin hallitus­ohjelmaan kuin yksittäisten kuntien, kaupunkien ja yritysten visioihinkin. Muutokset vesittyvät kuitenkin turhan usein siihen, että digitalisaatiohankkeet rajoittuvat pieniin, kapea-alaisiin kokeiluihin.Digitalisaatiohankkeiden hyötyjen vähäisyys johtuu pitkälti haluttomuudesta muuttaa vallitsevia käytänteitä ja toimintatapoja. Hankkeet ovat usein vain lyhyitä kokeiluja, joissa tietotekniikan mahdollisuuksia testataan hyvin rajatussa ympäristössä. Tällaisia pieniä kokeiluja ovat esimerkiksi videoneuvottelujen käyttö päiväkotien työntekijöiden ja vanhempien välisessä viestinnässä sekä erilaisten hakemusasiakirjojen sähköinen palauttaminen.Kokeilut tuottavat eittämättä hyötyjä ja lisäävät toimijoiden tyytyväisyyttä. Ne eivät kuitenkaan tehosta merkittävästi toimintaa tai tuota säästöjä. Kummassakaan esimerkissä asiakaspalvelun ­digitalisointi ei muuta taustalla olevia työtapoja tai käytänteitä. Lapset tuodaan hoitoon, hoidetaan ja haetaan kotiin kuten aina ennenkin. ­Samoin erilaiset hakemukset käsitellään entiseen tapaan.olisi kuitenkin paljon enempään. Esimerkiksi ­hakemukset voisi käsitellä automaattisesti tekoälyn avulla. Päivä­kodin toimintatapoja taas voitaisiin analysoida ja organisoida uudelleen siten, että lasten hyvinvoinnin kannalta vähiten tarpeellinen toiminta, esimerkiksi hallinnolliset tehtävät, digitalisoidaan tai jopa poistetaan.Jotta digitalisaatiosta saataisiin enemmän irti, on katsottava kokonaisuutta, ei vain yksittäistä toimea. Kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi tarvitaan myös radikaaleja muutoksia vallitseviin toiminta­tapoihin, johtamiseen, asenteisiin, nykyisin käytössä oleviin tietojärjestelmiin ja ehkä myös lainsää­däntöön.Suurimpia tietojärjestelmien hyödyntämisen esteitä ovat yleinen muutosten vastustaminen ja heikko johtaminen. Vastarintaa esiintyy ­aina, kun niin sanottuja vanhoja hyviä tapoja yritetään muuttaa. Asenteiden muuttamiseen voidaan vaikuttaa muun muassa koulutuksella.Digitalisaatiokokeilujen onnistumisessa avainasemassa on päämäärätietoinen johtaminen riippumatta siitä, onko kokeilut aloitettu johdon vai työntekijöiden aloitteesta. Muutosten vastustaminen, uusien tekniikoiden ja toimintamallien oppimisesta aiheutuvat tuottavuuden notkahdukset sekä arjen työpaineet ja kiireet saavat tekijät usein palaamaan vanhoihin tapoihin.Tällöin digitalisaatiokokeilun johtajalta edellytetään kykyä arvioida kokeilun vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä voimia murtaa vanhan toimintamallin valta. Valitettavan usein johtaja kuitenkin jättää kokeilun onnistumisen työntekijöiden vastuulle. Tämä johtaa helposti siihen, että hyödyt jäävät ­vähäisiksi ja digitalisaatiohanke tuomitaan epäonnistuneeksi.työntekijät luota digitalisaatiohankkeiden johtamiseen, seurauksena on ongelmia. Digitalisaa­tiolla tavoiteltava toimintojen tehostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen palvelutapahtuman vaatiman ajan lyhentämistä. Johtajan lupaukset säästetyn ajan käyttämisestä asiakaspalvelun parantamiseen tai henkilöstön kehittämiseen eivät rohkaise kokeiluihin, jos ajansäästö on aiemmin aiheuttanut henkilöstövähennyksiä. Yksittäiset digitalisaatiohankkeet ovat koko organisaatiokulttuurin osia.mahdollisten hyötyjen saavuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti laajempaa lähestymistapaa. Pienet yksittäiset kokeilut eivät riitä, vaikka niistä saatavan ­palautteen perusteella voidaan ar­vioida, kannattaako asiaan investoida enempää. Pienillä kokeiluilla saavutetaan pieniä hyötyjä.Suurempien hyötyjen tavoittelu ravistelee organisaatioita ja ajaa ne epämukavaan tilanteeseen. Tämä koettelee johdon sitoutumista ja taitoja. Onko johto aidosti valmis muutoksen johtamiseen?Mikäli vastaus on ei, digitalisaatio kutistuu piperrykseksi ja sen mahdollisuudet jäävät lunastamatta. ­Organisaatioissa pitää pystyä kokonaisvaltaiseen ja pitkäkestoiseen ajatteluun, määrätietoiseen johtamiseen ja muutosvastarinnan murtamiseen.