Mielipide

Paljon pyöriä, vähän raivoa – Pekingin liikennekaaoksessa joustavat niin kävelijät, autoilijat kuin pyöräilijä

Pekingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katuraivo

Raivon puute

pyöräillessä selviää hienosti, kunhan vain varautuu siihen, että mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa.Joku voi puikata eteen, tehdä äkki­jarrutuksen ja u-käännöksen tai alkaa katsoa tv-sarjaa kännykästä samalla kun polkee. Äänettömät sähkömopot ohittavat usein liian läheltä, ja polkija saa väistellä pyöräväylälle pysäköityjä autoja.Voisi kuvitella, että Pekingissä pöytä on katettu pyöräraivolle, josta Suomessakin usein puhutaan. Sitä ei kuitenkaan ole.Tosin viime viikolla raivon aavistus hai­si ilmassa, kun pyöräilin pitkästä aikaa aamuruuhkassa. Piti jarruttaa äkisti, kun rikšakuski pysäytti keskelle kujaa ja käänsi kulkupeliään tulosuuntaan. Huusin, ja tarakalla istuva nelivuotias kysyi, miksi olet noin vihainen. Tuo pysähtyi yhtäkkiä, melkein kolari!”Se varmasti huomasi olevansa menossa väärään suuntaan”, lapsi totesi ymmärtäväisesti nyökytellen.puuttuu Pekingistä, koska valtaosa kaupunkilaisista suhtautuu tempoilevaan menoon lapseni tavoin.Kaupungissa on yli 20 miljoonaa ihmistä, kuusi miljoonaa autoa ja melkein kolme miljoonaa kaupunkipyörää. Ihmiset ovat joutuneet hyväksymään, että kaduilla liikkuu muitakin.Pakon edessä kaikki joustavat. Kävelijät suhtautuvat tyynesti jalkakäytävällä pyöräilyyn, ja keskusta-alueella harva pyöräilijä edes yrittää ajaa kovaa. Piri­kelloa ja tööttiä soitetaan paljon, mutta kukaan ei suutu siitäkään, sillä se on vain merkki, että täältä tullaan.Pekingissä pyöräilevät nykyisin nekin, jotka eivät osaa ajaa tai tunne liikennesääntöjä. Se on kaupunkipyörien mukanaan tuoma ilmiö.Mutta heitäkin armahdetaan, sillä Pekingissä tuntuu vallitsevan yhteinen tahto: kunhan nyt kaikki pääsisivät jotenkin perille. Itsekkyyttä on paljon, mutta harva pyrkii näpäyttämään muita.tekee Pekingistä kelvon pyöräilykaupungin.Toki asiaan vaikuttaa myös se, että mäkiä ei juuri ole, ajoradoille on merkitty pyöräilijöille omat kohdat ja pyörä­väyliä pidetään kunnossa. Parin vuoden päästä pyöräteitä on 3 200 kilometriä.Ensi vuonna avataan pyörien ikioma valtatie. Se on 6,5 kilometriä pitkä siltamainen väylä, joka on tarkoitettu vain pyöräilijöille. Kaistoja on kaksi suuntaansa ja ramppeja kahdeksan. Nopeusrajoi­tukseksi tulee 20 kilometriä tunnissa.