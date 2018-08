Mielipide

kesän alussa 55 vuotta. Se on hauska ja kirjoitettuna hyvin kauniin muotoinen ikä, joka tarkoittaa samalla myös sitä, että omaa elämääni on jo ehdottomasti enemmän takana kuin edessä. Se tarkoittaa myös sitä, että yhä useammasta omaan ajatteluuni vahvasti vaikuttaneesta asiasta on kulunut jo paljon aikaa: seitsemän, kaksitoista, kaksikymmentä vuotta. Ja enemmänkin.Siksi on selvää, että aiemmat kokemukseni ja tietoni eivät mitenkään riitä jäljellä olevan tulevaisuuteni ohjenuoraksi. Minun pitää oppia ja opetella myös paljon uutta.Uuden oppiminen on tietysti tärkeää kaikissa ikävaiheissa. Nuoria ei kuitenkaan tarvitse houkutella siihen erikseen. Mutta tässä iässä mieli alkaa jo luonnostaan sulkeutua. Sen pitäminen avoimena vaatii tietoista työtä ja sitkeää toistoa.Taito oppia uutta ja vaalia omaa uteliaisuutta on ikäiselleni ihmiselle tietysti tärkeää jo päivittäisen toimeentulonkin näkökulmasta, sillä meidän oletetaan elättävän itsemme omalla työllämme ainakin 65 ikävuoteen asti – ja mielellään vielä reippaasti sen ylikin.työmarkkinakelpoisuudesta huolehtiminen on kuitenkin vain yksi puoli asiasta. Jatkuva oppiminen ja uusien näkökulmien etsiminen ovat myös tärkeitä kansalais­taitoja. Ilman niitä päädymme helposti ajattelemaan, että kaikki oli ennen paremmin, ja toimimaan sen puolesta, että tuo mennyt maailma palaisi. Se ei johtaisi ihanteellisiin lopputulemiin ainakaan nuorempien ihmisten näkökulmasta. Se supistaisi myös oman loppuelämämme näköaloja ja vaihtoehtoja.Uuden oppiminen ei ole kuitenkaan vain lisätietojen hankkimista. Se on myös omien asenteiden ja ajatusmallien aktiivista ja sitkeää koulimista. Ja sitä, että ei tyydy hahmottamaan maailmaa vain sellaisena kuin se oli silloin, kun oli itse nuori, pienten lasten äiti, ministeri ja kansanedustaja tai ylipäätään tuore mikä tahansa. On hahmotettava ainakin jollain tavalla myös niitä tapoja ja asioita, jotka ovat toisille tarkoituksenmukaisia ja tosia.Pelkkä vanhan toisto ei nimittäin riitä. Toimiva yhteiskunta tarvitsee aina myös muuntelua ja variaatiota. Kehitys on hyvää ja tasapainoista, kun niitä molempia on sopivassa suhteessa. Luulen, että juuri tuota suhdetta haetaan tällä hetkellä myös Suomessa.Väestön ikääntyminen kaventaa väistämättä yhteiskuntamme näkö­aloja. Pessimismi ja tappio­mieliala valtaavat tilaa tulevaisuudenuskolta. Uusia ideoita syntyy aiempaa vähemmän ja kaikenlaista jankkaamista on vastaavasti enemmän.Oma 1960-luvulla syntynyt ikä­polveni on elossa olevien ihmisten määrällä mitattuna tämän hetken suurin ikäluokka Suomessa. Tämän ikäpolven asenteilla on siksi merkitystä siinä, kallistuuko maamme tulevaisuus liiallisen pysyvyyden vai riittävän variaation puolelle.oppiminen on tässä iässä myös sen oivaltamista, että oikeassa oleminen on vain harvoin tärkeää ja olennaista. Poliitikkojen pitää toki lopuksi sanoa viimeinen sana lainsäädännöstä. Ja päättää se, kenen puolelle pykälät asetetaan. Meille muille riittäisi pitkälti pelkkä asioiden ennakkoluuloton tutkiskelu ja omasta kannastamme poikkeavien näkökulmien aktiivinen ja myötäelävä kuuntelu. Ja se, että uskaltaisimme jäädä tarvittaessa myös erimielisiksi aivan hyvillä mielin ja kaikessa rauhassa. Ja luopua mielipiteiden kirjoa helposti kaventavasta harmonian vaatimuksesta.että onnistuisin tässä aina itse. Minullakin on luutuneet asenteeni. Ja väsymys pyyhkii usein pois kaiken kärsivällisyyteni. Pyrin silti kertomaan enemmän uusien alkujen ja tulevaisuudenuskon kuin tappiomielialan tarinoita. Ja luottamaan siihen, että muut ihmiset ovat yhtä ainutkertaisia kuin olen itse ollut. Ja että niin he kuin heidän jälkeensäkin tulevat kantavat siksi mukanaan myös sellaisia ajatuksia ja mahdollisuuksia, joita ei ollut vielä meissä oman ikäluokkani edustajissa. Ja että me kaikki saamme tämän jatkuvasti varioivan toiston avulla kaikesta huolimatta askel askeleelta paremman maailman.Se, että ehdin itse nähdä tuosta paremmasta maailmasta parhaimmillaankin vain häivähdyksen, on vähäinen hinta siitä, että olen saanut elää ja olla jo nyt mukana niin monessa ja kohdata niin monta kiehtovaa ja täysin omanlaistansa nuorta ja vanhaa ihmistä.