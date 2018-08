Mielipide

Vaikeneva pääministeri luo tyhjiön, jonka puhuva presidentti täyttää

on presidentti, joka puhuu EU-poli­tiikasta, ja pää­ministeri, joka vaikenee siitä. Kumpi voi olla ongelma?Tuoreessa keskustelussa tasavallan presidentin valtaoikeuksien rajoista on keskitytty siihen, miten Sauli Niinistö on presidenttinä mahdollisesti vaikuttanut työmarkkinasopimukseen ja Venäjän rooliin Suomen energiaratkaisuissa. Ylivoimaisesti suurin ja merkittävin alue, jossa presidentin toimintaa on perustuslailla rajoitettu ja josta Niinistö toistu­vasti puhuu, on kuitenkin EU-politiikka.Perustuslaki määrää pääministerin Suomen korkeimman johdon edustajaksi EU:ssa vielä yksiselitteisemmin kuin se määrää, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti (tässä kohdassa kuuluu pitää se pieni tauko) yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.Venäjään sekä maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka ovat ilmeisimmät kovat teemat, joissa Niinistön aktiivisuus ja EU:n toimet kohtaavat. Niinistö painottaa puheissaan EU-päätöksiä mutta ei emmi esittää omia näkemyksiään.Viimeksi kuluneen vuoden aikana pitämissään puheissa Niinistö on muun muassa edellyttänyt EU:n turvallisuus­politiikan vahvistamista, halunnut EU:lle paikkaa suurvaltojen pöydissä ja vaatinut EU:lta näyttöä kansalaistensa elinolojen edistäjänä.Kannanotot eivät ole herättäneet Suomessa laajoja vastalauseita. Perustuslaki ei vie presidentiltä puheoikeutta vaan ainoastaan valtuudet osallistua EU:n päätöksentekoon.joukolle suomalaisia saattaa tulla yllätyksenä, että samaan aikaan pääministeri Juha Sipilä (kesk) on tavannut suuren osan maailman valtioiden johtajista. Valtioneuvoston kanslian arkistoissa lienee myös tukku puheita, joissa Sipilä on ottanut kantaa erinäisiin EU-kysymyksiin.Suomessa Sipilä ei kuitenkaan profiloidu EU-linjauksilla, eikä hänellä ole julkisuudessa kerrottavaa tapaamisistaan maailmalla. Syntyy tyhjiö, jonka presidentin aktiivinen ääneen ajattelu EU-kysymyksissä täyttää.Tilanteen arvioimiseen on tarjoutumassa pari hyvää tilaisuutta.Ennen huhtikuussa järjestettäviä eduskuntavaaleja voi kysyä puoluejohtajilta eli pääministeriehdokkailta, miten he toteuttaisivat perustuslain velvoitteen johtaa Suomen EU-politiikkaa.Ensi vuoden jälkipuoliskon Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Silloin voi nähdä, kuka EU-politiikkaa johtaa.