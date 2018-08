Mielipide

Heikentynyt näkökyky huonontaa elämänlaatua

näkökyky huonontaa ihmisten elämänlaatua, lisää terveydenhuollon menoja ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia menetettyinä työpanoksina. Varovaisestikin arvioiden kulut ovat toista miljardia euroa vuodessa.Väestömme ikääntyessä monet näkökykyä heikentävät sairaudet, kuten ikärappeuma ja glaukooma, lisääntyvät. Moni sairaus jää kuitenkin hoitamatta tai havaitaan liian myöhään. Ja vaikka näköongelmat liitetään yleensä vanhuuteen, monet silmäsairaudet aiheuttavat näköongelmia myös lapsille ja nuorille ja vaikuttavat heidän koulutusmahdollisuuksiinsa ja työkykyynsä.terveystutkimuksen tulosten perusteella näkökyvyn aleneminen vaikeuttaa elämää jo paljon ennen kuin varsinainen näkövammaisuuden kriteeri täyttyy. Alle 0,5:n näöntarkkuus heikentää merkittävästi elämänlaatua, ja siihen kuuluvat erityisesti vaikeudet huolehtia itsestä, päivittäisiin toimiin liittyvät hankaluudet sekä liikkumisvaikeudet. Jopa joka kolmannella heikentynyt kaukonäkö aiheuttaa myös masennusoireita.Inhimillisen haitan lisäksi heikentyvä näkö lisää yhteiskunnallisia kustannuksia.Tampereen yliopiston, THL:n ja Näkövammaisten liiton toteuttaman ja Bayerin tukeman tuoreen selvityksen mukaan heikkonäköisyy­destä aiheutuu terveydenhuollolle 875 miljoonan euron lisäkustannukset. Näistä suurin osa muodostuu muista kuin silmätautien hoidon ­aiheuttamista kustannuksista. Heikkonäköisillä esimerkiksi lonkka­murtumat ovat selvästi yleisempiä ja sairaalajaksot pidempiä kuin ­hyvin näkevillä.näköongelmat aiheuttavat myös merkittäviä ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvia kuluja. Selvityksen mukaan heikkonäköisyyden aiheuttamasta tuotannonmenetyksestä koituu vähintään 781 miljoonan euron kustannukset vuodessa.Ongelmaan tulisi puuttua – varsinkin kun työelämässä pitäisi tulevaisuudessa pystyä toimimaan huomattavasti pidempään kuin nykyisin. Myös suuret ikäluokat alkavat tulla ikään, jossa merkittävät silmäsairaudet yleistyvät. Terveydenhuollon palveluiden kysyntä ja ­kustannukset kasvavat väkisinkin.Silmäsairauksissa seulontoja ei ole diabeettista retinopatiaa lukuun ottamatta pidetty kustannusvaikuttavina, mutta voi olla, että asiaa joudutaan pian arvioimaan uudelleen.Näkövammautumista sekä sen aiheuttamia haittoja ja kustannuksia voidaan estää puuttumalla ajoissa näön ongelmiin. Mitä aiemmin näkemisen ongelmat ja silmäsairaudet tunnistetaan, sitä paremmin ­niitä voidaan hoitaa ja pitää yllä ihmisten toimintakykyä. Näkökykyyn tulisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.heikkeneminen ei ole osa normaalia vanhenemista: sille on aina jokin syy, joka tulisi selvittää ja hoitaa. Oikea-aikaisella hoidolla ja kuntoutuksella voidaan tehdä merkittäviä muutoksia ja pitää ihmiset työkykyisinä ja omatoimisina mahdollisimman pitkään.Joskus kyse on yksinkertaisistakin asioista. Suomalaisessa tutkimuksessa on aikaisemmin todettu, että lähes joka toisen seniorikansalaisen näkökykyyn voidaan vaikuttaa uusimalla silmälasit tarvittaessa tai tekemällä kaihileikkaus.Tulee myös muistaa, että vaikka näkövammautumista ei pystyttäisi estämään, ihmistä voidaan auttaa. Hänelle voidaan tarjota näkemistä, työntekoa ja elämää helpottavia apuvälineitä sekä opastusta niiden käytössä. Vaikka näkövammaisille on tarjolla palveluita, ne eivät ole kaikkien ulottuvilla.aktiivisuus on myös tärkeää. Monet silmäsairaudet ovat perinnöllisiä, ja suvussa esiintyvät silmä­sairaudet lisäävät usein sairastumisriskiä. Silmäsairauksien riskitekijöitä ovat esimerkiksi diabetes, liki­taitteisuus ja tupakointi. Jokainen voi tehdä oman riskiarvionsa.Viimeistään noin 45 vuoden iässä – ikänäköisyyden alkaessa – silmien tila kannattaa kartoittaa silmälääkärin vastaanotolla. Tuolloin voidaan laatia henkilökohtainen riskiarvio ja seurantasuunnitelma. Jos suvussa on nuorena ilmaantuneita silmä­sairauksia, tarkastus on syytä tehdä jo paljon aikaisemmin.