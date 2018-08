Mielipide

Maanviljelijä voi torjua ilmastonmuutosta

Juuso Joona antaa käsiini kahta erilaista maata pellosta. Toiseen käteen saan kovaa, kokkareiksi tiivistynyttä maata, joka ei tuoksu millekään.Toisessa kädessäni on murumaista ruokamultaa, jossa on runsaasti orgaanista, eloperäistä ainesta, mikrobeja, sienijuurisieniä ja paikoin myös matoja. Maa tuoksuu kuin perunakellari.Tiivistynyt maa on esimerkki siitä, mitä äärimmilleen viety yksipuolinen, kemiallisiin lannoitteisiin ja torjunta-aineisiin perustuva viljely voi tehdä maaperälle. Vesi ja ravinteet karkaavat maaperästä helposti, ja yksipuolisen viljelyn seurauksena kasveja pitää myrkyttää rikkakasveja, tauteja ja tuholaisia vastaan.Perunakellarille haiseva maa pidättää paremmin sekä vettä että ravinteita. Jatkuva kasvupeite pitää peltomaan eliöstön monipuolisena, eikä tuholaisten torjuntaan tarvita niin paljon kemiallisia aineita.koostumus kiinnostaa yleensä vain viljelijöitä, mutta muidenkin kannattaisi kiinnostua siitä. Maaperä on perusta noin 95 prosentille kaikesta ruuantuotannosta. Viime aikoina huoli maaperän köyhtymisestä ja viljelymaan vähenemisestä on kuitenkin kasvanut. Samaan aikaan maapallon kasvava väestö tarvitsisi enemmän ruokaa.YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on arvioinut, että eroosion jatkuessa nykyisellään viljelykelpoinen maaperä voi loppua 60 vuodessa. Maaperän köyhtyminen kiihdyttää myös ilmastonmuutosta, koska elävä maaperä on merien jälkeen suurin hiilen varasto.maailmansodan aikana nitraatteja ja fosfaattia käytettiin räjähteiden valmistukseen. Sodan päätyttyä lääke- ja kemikaaliyrityksille jäi valtavat varastot näitä aineita. Jo aiemmin oli tiedetty, että typen kiertoon kuuluva nitraatti on yhdessä fosfaatin kanssa tehokas lannoite. Niinpä sodan jälkeen typpi-, fosfori- ja kaliumlannoitteita alettiin myydä viljelijöille halvalla.Menetelmä kasvatti satomääriä ja vihannesten kokoa. Sadon maksimoimiseksi moni viljelijä alkoi viljellä samalla pellolla vain yhtä lajia. Jos pellolta korjataan jatkuvasti satoa, mutta sinne ei palaudu riittävästi monipuolista orgaanista ainesta, maaperä alkaa köyhtyä.FAO:n mukaan maaperän köyhtyminen voi vähentää myös ruuan ravintopitoisuuksia. Esimerkiksi sinkin, seleenin ja jodin puute maaperässä on vähentänyt näiden hivenaineiden määrää ruuassa.ilmastokokouksessa vuonna 2015 Ranska ehdotti, että kaikissa maissa pyrittäisiin kasvattamaan viljelymaan hiilivarastoa vuosittain neljä promillea. Ranskan esittämien laskelmien mukaan tämä riittäisi sitomaan ilmakehästä niin paljon hiiltä, että kasvihuonekaasupäästöjen kasvu saataisiin kuriin.Toistaiseksi ei tiedetä tarkalleen, miten tämän voisi tehdä. Asiaa tutkitaan monessa maassa ja myös Suomessa muun muassa Luonnonvarakeskuksessa. Ilmatieteen laitoksen, Sitran ja Baltic Sea Action ­Groupin yhteishanke pyrkii mittaamaan ja mallintamaan maaperän hiilivaraston muutoksia ja kehittämään menetelmiä, joilla voisi tehokkaasti sitoa hiiltä maaperään.Tavoitteena on hiiltä sitova maatila, Carbon Action -hankkeen ohjausryhmän jäsen Juuso Joona kertoo. Samalla tutkitaan kestäviä viljely­menetelmiä, jotka lisäävät luontaisesti eloperäistä ainesta maaperässä. Silloin maan muokkausta pitäisi vähentää ja pellolla pitäisi olla elävä kasvipeite ympäri vuoden.Tärkeintä on monipuolinen viljelykierto. Samassa pellossa viljellään välivuosin viljaa, palko- ja öljykasveja, nurmea tai esimerkiksi apilaa. Tutkijoita kiinnostaa myös, miten eri kasvilajeja voisi viljellä seoksina.tutkittua tietoa kestävämpää viljelyä ei saada osaksi EU:n maa­talouspolitiikkaa. Suomalaisten viljelijöiden motivaatiosta etsiä muutosta kertoo se, että Carbon Action -tutkimukseen tuli lyhyessä ajassa mukaan sata viljelijää.Suomessa maaperän eroosio ei ole niin vakava ongelma kuin monessa muussa maassa, mutta maaperä on köyhtynyt meilläkin. Itä­meren sinileväkukinnoilla on myös yhteys peltojen liialliseen lannoitukseen ja maaperän eloperäisen aineksen vähyyteen.Terve maaperä voisi olla suomalaisen maatalouden kilpailuvaltti. Tässä tarinassa viljelijöille on tarjolla sankarin rooli: He voivat torjua ilmastonmuutosta, turvata luonnon monimuotoisuutta sekä estää Itä­meren rehevöitymistä.