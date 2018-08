Mielipide

Teille saapuu pian lähetys – ettekä ikinä arvaa, minne

Kesä­majalla

Sitten

En ymmärtääkseni

on ollut tarpeita, ja olen siksi asioinut tavallista enemmän eri verkko­kaupoissa. Minulla on logistiikka-alalle terveisiä.Otetaan aluksi kuljetusviestintä.Globaalilta kuriiriyritykseltä sunnuntaina saamani metatason viesti on kuvaava. Tekstiviestissä yritys kertoi lähettävänsä minulle pian lähetystäni koskevan tekstiviestin. Kohta yritys ilmoitti, että lähetykseni saapuu torstaina, ilmeisesti kotiini. Pakettiautomaatista haaveillen silmäilin linkkiä, joka lupasi, että ”voit vaihtaa toimitustavan”. Linkistä avautui sivu, jolla toimitustapaa ei voinut vaihtaa. Luovutin.Nyt on torstai. Joku parka ehkä soittaa parhaillaan asuntoni ovikelloa paketin kera, kohdatakseen vain oven takana avuliaasti haukkuvan koiran.voimme puhua noutopisteistä, joihin suuri osa paketeista jo päätyy. Verkkokauppa-asiakkaaksi olen näet saanut tutustua ihailtavan laajasti itäisen kantakaupungin kivijalkaliikkeisiin.Olen noutanut lähetyksiä ruokakaupasta toiselta puolen kaupunginosaa, naapurikioskistani, lähipostista, toisen ruokakaupan pakettiautomaatista, kolmannen ruokakaupan kassalta ja – omituisinta kyllä – ekotuotteita myyvän kaupan takahuoneesta. Vaihtoehdot riippuvat tietysti firmasta. Kokonaisuutena verkkokaupan asiakaskokemus on näyttäytynyt minulle jonkinlaisena sairaana kaupunkisuunnistuksena.ole yksin ensimmäisen maailman ongelmieni kanssa.Verkkokauppa vastasi Kaupan liiton mu­kaan viime vuonna jo 11:tä prosenttia suomalaisesta vähittäiskaupasta. Ostoista 54 prosenttia jäi Suomeen, mutta osuus oli laskussa. Amazonin kaltaiset jätit vetävät, mutta omassa otoksessani ulkomaiset kuriiripalvelut sekoilivat eniten.Suomalainen verkkokauppa yllätti iloisesti. Valikoima oli laaja, ja kotimaiset logistiikkafirmat toimittivat lähetykset ri­vakasti ja ennustettaviin paikkoihin: luk­susta. Isommat tavarat tosin tuotiin yhä väkisin kotiin, kirurgisen tarkan kolmen neljän tunnin aikaikkunan sisällä.Kun nettikauppa monipuolistuu, kuluttajana toivoisin logistiikkaan yhteistyötä. Haluan naiivisti uskoa, että aina sitä samaa osoitetta kohti pyrkivät paketit olisi todella mahdollista ohjata fyysisesti yhteen pisteeseen, esimerkiksi naapuriin Postin pakettiautomaattiin.Fantasiat sikseen. Valmistautukaa jo tiskillä siellä jossakin. Tulen huomenna noutamaan pakettini, jota koirani ei osannut kuitata.