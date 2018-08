Mielipide

Virheellinen toimeentulo­tukipäätös olisi pitänyt vain niellä – oikaisuvaatimuksen käsittely Kelassa vie puoli

2017 alusta voimaan tullut toimeentulotukimuutos, jossa perustoimeentulotukihakemukset siirrettiin Kelalle, aiheutti ansaitusti kritiikkiä, mutta keskustelu muutoksenhakuvaiheen ongelmista on niiden oikeusvaltion periaatteita horjuttaviin seurauksiin nähden ollut hämmästyttävän vaimeaa.Sain itse hiljattain perustoimeentulotukipäätöksen, joka vilisi menettelyvirheitä niin viranomaisen kuulemisen, päätöksen osien perustelemattomuuden kuin ylipitkän käsittelyajankin osalta. Olen noudattanut saa­miani ohjeita ja toimittanut oikaisuvaatimuksen Kelan oikaisuvaatimuskeskukseen ja hakenut täydentävää ja ennalta­ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.Varattoman lapsiperheen tilanteessa, jossa toinen on kotihoidon tuella ja toinen työttömänä, kaikki taloudellinen apu olisi tarpeen varsinkin tilanteessamme, jossa pitäisi muuttaa saamani viran perässä toiselle puolelle Suomea.Sain pian kunnan sosiaalitoimesta puhelun, jossa selvitettiin tilannetta. Kerroin samalla tehneeni oikaisuvaatimuksen Kelan päätöksestä. Seuraavana päivänä sain toisen soiton, jossa kerrottiin, ettei kunta voi tehdä päätöstä täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöstä ennen kuin oikaisuvaatimukseni olisi ratkaistu. Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen käsittelyaika viikolla 32 oli 121,8 ­kalenteripäivää eli noin puoli vuotta.Minun siis olisi kannattanut niellä virheellinen perustoimeentulotukipäätös ja hakea tukea kunnalta tekemättä oikaisuvaatimusta. Koska hain oikaisua, minua rangaistaan seurauksin, jotka voivat realisoitua luottotietojen menetyksenä. Tällainen järjestelmä tuskin noudattaa hyvän hallinnon periaatteita tai luo uskoa oikeus­turvaan, kun päätöksen valitusaika on rangaistuksenomainen.