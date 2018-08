Mielipide

Kestäviä kodinkoneita saa hakemalla hakea: ”Ei sellaisia enää tehdä”

vuotta uskollisesti palvellut mikroaalto­uuni hajosi. Raato matkasi Sortti-asemalle. Jätekontissa oli valtava kuorma korjauskelvottomia kodinkoneita, osa ihan uuden näköisiä.Uusi mikro löytyi samalta matkalta. Se toimi moitteetta – mutta vain viikon. Kone palasi kauppaan vaihdettavaksi. Takuuvaihtoa hoitanut myyjä kertoi oman mikronsa olevan jo kolmekymmentä vuotta vanha. ”Ei sellaisia enää tehdä”, hän huokaisi.vuotta toiminut tiskikone alkoi kiukutella. Kotona käynyt korjaaja korjasi sen ja sanoi läksiäisiksi, että ”nyt se on parempi kuin ne, joita uutena myydään”. Rautakaupan myyjä pysäytti, kun ostaja yritti ottaa hyllyltä moottorisahaa: ”Älä sitä ota, se hajoaa heti.”Laatumerkkiä edustavat talvirenkaat kestivät kaksi talvea ja alle 10 000 kilometriä ennen kuin nastat olivat kadonneet. Nykyiset pehmeät nastarenkaat eivät kestä jäättömiä ja lumettomia talvia, rengasmyyjä myhäili osaaottavana.kuulemma kaipaisivat enemmän koulutusta talousasioissa. Lainan koron idea on vieras jopa velalliselle, inflaatio sekoitetaan influenssaan ja prosentit promilleihin. 1990-luvun alussa televisiouutisissa esiintyi henkilö, joka kertoi nostavansa pankista kaikki säästönsä, jotta niitä ei devalvoitaisi.Muovipusseista luopumisen strategioita laativa Euroopan unionikin tarvitsisi jonkinlaista talouskasvatusta. Brysselissä on syntynyt vuosien varrella tarkkoja ohjeita imureiden, tiskikoneiden, renkaiden ja autojen valmistajille. Ohjeissa patistetaan valmistajia tekemään tuotteita, jotka kuluttaisivat käytössä mahdollisimman vähän energiaa.linjauksissa katoaa kokonaisnäkemys. Tuotteiden kestävyydelle ei onnistuta laatimaan minkäänlaisia ohjeistuksia, mikä näyttää johtavan siihen, että rikkoutuminen heti takuu­ajan jälkeen varmistetaan valmistuksessa. Kuluttajaa auttaisi huomattavasti, jos kodinkoneissa olisi oletetusta kestävyydestä koodit: AAA – kestänee pitkään, AA – kestänee melko pitkään jne.Muutamat kuluttajan edun nimissä tehdyt ohjeistukset lyövät korville toisia kestävän kehityksen tavoitteita. Iso osa meriin kulkeutuvista mikromuoveista tulee autonrenkaista. Kun unioni halusi alentaa renkaista kantautuvaa melua, valmistajat alkoivat tehdä niin pehmeitä renkaita, että ne sulavat moottoriteille. Ja sehän tietysti sopii rengasalalle.