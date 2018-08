Mielipide

Yhdysvaltojen kauppavaje kertoo vahvuudesta

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisessä

Yhdysvaltojen

Jos

presidentti Donald Trump näyttää arvioivan kansain­välisiä suhteita ja niiden oikeudenmukaisuutta paljolti kauppataseen perusteella. Trumpin mukaan Yhdysvallat on kärsinyt vääryyttä, koska maan kauppatase on selvästi alijäämäinen eli tuonti ylittää viennin.Trump on ryhtynyt korjaamaan vääryyksiä lisäämällä kaupanesteitä. Monet taloustieteilijät ovat muistuttaneet, että kaupanesteillä ei poisteta vajetta mutta ne heikentävät Yhdysvaltojen kokonaistalou­dellista hyvinvointia.Kyseenalaista on myös, ilmentääkö kauppavaje epäoikeudenmukaisuutta. Kauppavaje ei uhkaa Yhdysvaltojen talouskehitystä ja on itse asiassa seurausta Yhdysvaltojen vahvuudesta.Trumpin puheissa Yhdysvaltojen kauppavaje yhdistyy maan työllisyystilanteeseen. Talousteorian mukaan viennin ja tuonnin erotusta mittaavalla kauppataseella ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä työllisyyteen.Kauppataseen ja koko kansantalouden ulkomaisten liiketoimien tasapainoa mittaavan vaihtotaseen kehitystä tarkkaillaan, koska ali­jäämä on yhteydessä velkaantumiseen.rahajärjestelmässä Yhdysvaltojen dollarin asema on vahva, sillä dollari on ylivoimaisesti käytetyin varantovaluutta. Vaikka maailmanlaajuinen finanssikriisi nostatti vaatimuksia kansainvälisen rahajärjestelmän uudistamisesta, dollarin ylivalta on vain vahvistunut.Dollarin erityisaseman vuoksi Yhdysvallat saa ulkomaanvelkaa omassa valuutassaan, toisin kuin valtiot yleensä. Niinpä Yhdysvaltojen nettovarallisuus – yhdysvaltalaisten toimijoiden ulkomaisten saatavien ja velkojen erotus – kasvaa dollarin arvon heiketessä.Näissä oloissa Yhdysvalloilla on ollut mahdollisuus nauttia niin sanotusta ylettömästä etuoikeudesta (exorbitant privilege). Tällä tarkoitetaan hyötyä, jonka Yhdysvaltojen kansantalous saa, kun maan talouden toimijat pystyvät lainaamaan ulkomailta ilman, että kansantalouden velka suhteessa muuhun maailmaan kasvaa – ja toisaalta sitä, että yhdysvaltalaiset toimijat ansaitsevat ulkomaille tekemillään sijoituksilla enemmän kuin ulkomaiset toimijat sijoituksillaan Yhdysval­loissa.Yhdysvaltojen kansantalouden toimijoiden ulkomaiset saatavat ovat painottuneet korkeariskisempiin ja siksi tuottoisampiin sijoituslajeihin kuin yhdysvaltalaisten ulkomaiset velat. Velallinen on siis pystynyt rahoittamaan elämäntapansa osin korkotuloilla.Yhdysvalloilla on nettomääräi­sesti paljon ulkomaanvelkaa, mutta maan talouden kokoon suhteutettuna ja muihin kehittyneisiin talouksiin verrattaessa nettovelka ei anna aihetta erityiseen huoleen.kauppavaje on seurausta siitä, että maan asema kansainvälisessä rahajärjestelmässä on niin keskeinen. Kehittyvissä talouksissa vähäriskisen rahoitusvarallisuuden – kuten Yhdysvaltojen liittovaltion joukkovelkakirjojen – kysyntä on suurta. Esimerkiksi Kiinan keskuspankin valuuttavaranto kasvoi yhteensä 3,8 biljoonan dollarin arvosta vuosina 2000–2014.Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinat ovat maailman suurimmat. Muun muassa maan koon ja dollarin ­erityisaseman vuoksi Yhdysvalloilla on ylivertainen kapasiteetti vähä­riskisten sijoituskohteiden tuotta­miseen. Yhdysvaltojen vaihtotaseen vaje ja kauppavaje ovat osittain seurausta vähäriskisten sijoituskohteiden kysynnän ja tarjonnan välisestä globaalista epätasapainosta.On tutkimusnäyttöä siitä, että ­valtion budjettivaje on yhteydessä vaihtotaseen ja kauppataseen vajeeseen. Trumpin toteuttamat veronalennukset ovat siis ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että Yhdysvaltojen kauppavaje pienenisi.Donald Trump haluaisi suitsia Yhdysvaltojen kauppavajetta, kaupanesteiden pystyttämisen sijaan hänen tulisi pyrkiä korjaamaan liittovaltion budjettivajetta ja purkamaan dollarin ylivaltaa.Dollarikeskeinen kansainvälinen rahajärjestelmä on luonut nykyisen herkän tasapainon. Yhdysvallat hyötyy nykyisestä asetelmasta, ja ­sitä on vaikea muuttaa.Omille äänestäjilleen Trump myy tarinaa kaltoin kohdellusta Yhdysvalloista kauppavajeineen. Koska alijäämän korostaminen on Trumpin sisäpoliittisten tavoitteiden kannalta hyödyllistä, hän tuskin tulee linjaansa muuttamaan.