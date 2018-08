Mielipide

Onko perheessäsi keski-ikäinen? Näin hänen kanssaan selviytyy

, komentelua, kiukuttelua ja eristäytymistä – elämä keski-ikäisen kanssa voi koetella perheen sietokykyä. Haastavaa käytöstä on helpompi käsitellä, kun ymmärtää, millainen myllerrys keski-ikäisen aivoissa ja kehossa on meneillään.Keski-ikäisen aivot ovat murroksessa. Vaikka kognitiiviset kyvyt ja taidot surkastuvat, limbinen järjestelmä viestittää päinvastaista. Keski-ikäinen voi kuvitella olevansa maailman napa, eikä hän pysty välttämättä ajattelemaan asioita toisten näkökulmista.Keski-ikäisen mielessä moni asia oli ennen paremmin. Hän myös suurentelee muistojaan: nuoruuden Cooperin testin tulokseen saattaa ilmestyä kilometri ylimääräistä ja pituushyppytulokseen metri lisää. Arviot omasta koulumenestyksestä ja tottelevaisuudesta voivat olla vahvasti liioiteltuja.Keski-ikäisen vartalo muuttuu. Vatsan, takapuolen ja pälvikaljun kasvupyrähdykset aiheuttavat motorisia ja henkisiä ongelmia. Kyky olla läsnä heikkenee, kun ajatus ja virtsa karkailevat.Tiedätkö mitä keski-ikäisesi tekee autotallissa? Käykö hän pilateksessa vain sosiaalisen paineen takia? Onko olut- tai viiniharrastus naamioitua tissuttelua? Keski-ikäiselle on annettava tilaa, mutta samalla pitää osoittaa, että hänestä välitetään.Hälytyskellojen tulee soida, jos työ vie keski-ikäisen kaiken huomion. Organisaatiokaavioilla ja exceleillä pelaaminen yöt läpeensä voi olla merkki elämänhallinnan häiriöstä. Lisäksi tietokoneen tuijottaminen myöhään vaikeuttaa tutkitusti nukahtamista.Keski-ikäiset tarvitsevat sääntöjä. Esimerkiksi kotiintuloajat on syytä sopia keskustellen ja noudattaa niitä tiukasti. Jos viihteeltä paluu on sovittu kello 24:ksi, siitä on pidettävä kiinni, vaikka keski-ikäinen kuinka ruikuttaisi väsymykseen vedoten haluavansa tulla kotiin jo kello 22.Keski-ikäisen päivän voi pelastaa kysymällä häneltä neuvoa, vaikka siitä ei olisikaan apua. Tilaisuus päteä saa keski-ikäisen tuntemaan itsensä tarpeelliseksi.Keski-ikä voi olla läheisille raskasta, mutta kannattaa pitää mielessä, että vaihe menee ohi parissa vuosikymmenessä.