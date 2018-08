Mielipide

Onko Suomen luonto globaalia kauppatavaraa?

Puhdas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja kaunis Suomi on huomioitu kiinnostavana lomakohteena ulkomailla. Uudenlaisia lomakonsepteja on alkanut rantautua luonto­matkailukenttään. Luontomme ihastuttaa, mutta ulkomaalaiset yrittäjät taitavat usein haistaa muutakin kuin metsän raikkaan tuoksun. Resurssejamme kohtaavat uudenlaiset ­ilmiöt, kun raha alkaa kiertää luonnonarvojemme kautta ulkomaille.Tasavertaisuuteen, yhteisiin sääntöihin ja demokratiaan perustuvan yhteiskunnan hyveet, luonnonmaisemat ja jokamie­henoikeudet brändätään kauniiksi paketiksi ja myydään luksustuotteina harvoille ja valituille. Kaupanpäällisiksi saatetaan kritisoida sääntö-Suomea eikä kunnioiteta niitä tapoja, jotka ovat luoneet nämä poikkeukselliset olosuhteet.Suomalaisilla ei näihin kohteisiin ole aina pääsyä – ei asiakkaana eikä välttämättä edes työntekijänä. Samassa unohtuvat muutkin perus­arvomme, kuten ihmisryhmien välinen ­tasa-arvo.Kun esimerkiksi rakentaminen herkimmissä luontokohteissa on perinteisesti ollut tarkoin säädeltyä, ulkomaalainen suuryritys voi lyödä juristeineen kuntapäättäjille luun kurkkuun esit­täessään kaavoitusvaateensa korulauseiden, somekoneiston ja kansainvälisen median säestämänä. Yksittäiset päättäjät saattavat joutua kohtuuttomien paineiden alle, ja paikallinen pien­yrittäjä voi vain haaveilla tasavertaisesta kohtelusta. Jatkuvuudesta ei ole tietoa, eikä ­paluuta vanhaan ole. Loma­keitaan tulevaisuus mahdollisesti myöhemmin muuttuvin käyttötarkoituksin jää herran haltuun.Miksi tällaista toimintaa priorisoidaan suomalaisten omien tarpeiden ohi? Miksi lahjoitamme pois ainutlaatuisia resurssejamme ja kaavoituksellisia jättipotteja? Kumarrellaanko ulkomaisten juristien ja somemyrskyjen pelossa, vai vaivaako meitä kenties se vanha tuttu kan­sallinen huono itsetunto? Että onhan se nyt imartelevaa, kun ihka aito ulkomaalainen viitsii tulla tänne asti ja on vielä valmis myymään resurssejamme.Hyvinvointivaltion tuotteille ja koskemattomalle luonnolle on maailmalla ottajia – ja bisneksen haistavia. Kysymykseksi jää, mitä me tästä hyödymme: jääkö meille muuta kuin suuri kengänjälki Natura-polulle?