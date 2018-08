Mielipide

Arkkitehtuuri- ja designmuseon ei tarvitse olla kantakaupungissa

Ehdotus

arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisesta Helsinkiin on tervetullut. Kulttuurihistoriallisen itseisarvonsa ohella museo olisi suuri vetovoimatekijä. Museo pitäisi panna palvelemaan myös kaupunkikehittämistä, jos Helsinki osallistuu hankkeeseen.Museon ja muiden tärkeiden rakennusten sijoittamista kantakaupunkiin perustellaan sinänsä järkeenkäyvillä syillä. Ihmiset ja matkailijat saavuttavat ne helposti, ja palvelut ovat lähellä. Mutta voisiko museon avulla kehittää myös muuta kaupunkia?Kaupunginosien museo- ja kulttuuritarjonta on ruokottoman heikolla tasolla. Merkittävän museon sijoittuminen kantakaupungin ulkopuolelle voisi edistää kohteensa joukkoliikennetarjontaa ja rohkaista yrittäjiä tarjoamaan palveluita.Kiinnostava museo houkuttelee matkailijoita, mikäli perille pääsee kätevästi ja lähellä on laadukkaita kahvila- ja ravin­tolapalveluita. Nämä palvelut ­lisäisivät samalla alueen houkuttelevuutta viihtyisänä ja toimivana elinympäristönä.Nostan esimerkiksi Kruunuvuorenrannan. Sinne kohoaa tulevina vuosina uusi kau­punginosa. Kruunusiltaa pitkin Laajasaloon pääsee hujauksessa. Eikö helposti saavutettava ja merellisen metsäluonnon lähellä sijaitseva museo houkuttelisi kävijöitä vähintään yhtä kiih­keästi kuin Etelärannan tai Hietalahden parkkipaikatkin?Museomiljöön pitäisi inspiroida. Suomalainen arkkitehtuuri ja design ovat perinteisesti ­ammentaneet niin urbaanista ympäristöstä kuin luonnostakin. Pitäisikö museon inspiroida kävijäänsä myös ympäristössä, joka yhdistää eri elementtejä?