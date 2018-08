Mielipide

Siniset on oikeassa – kansalaisuuden saamisen pitäisi edellyttää uskollisuuden vakuuttamista Suomelle

Miniatyyri­puolue

Kansalaisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britanniassa

Olen

siniset on oikealla asialla tuoreissa maahan­muutto­linjauksissaan: Suomen kansalaisuuden saavien olisi syytä vakuuttaa uskollisuuttaan Suomen valtiolle ja perustuslaille.Ehdotukselle on tietysti helppo naureskella. Uskollisuuden vakuuttaminen valtiolle tuntuu olevan joidenkin mielestä jo auttamattoman vanhanaikaista.ei ole kuitenkaan mikään kauppaketjun etukortti, jonka voi hankkia hetken mielijohteesta.Sekä kansalaisuuden hakeminen että sen myöntäminen ovat merkittäviä askelia. Kansalaisuuden myötä tulee paljon oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia.Mikään ei tietenkään takaa, että pelkkä vala tai vakuutus sitouttaa ketään Suomen historiaan, kulttuuriin ja arvoihin. Uskollisuuden vakuuttamisen edellyttäminen olisi kuitenkin osoitus siitä, että Suomi itse pitää itseään arvossa. Jos haluaa Suomen kansalaiseksi, on pelattava suomalaisilla säännöillä.Suomen historiaan ja kulttuuriin sitoutuminen ei tarkoita sitä, etteikö voisi samanaikaisesti arvostaa oman lähtömaan historiaa ja kulttuuria. Mihin sitten vedetään raja? Suomalaisiin arvoihin.Tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja demokratia ovat arvoja, joista ei voi Suomessa tinkiä. Onneksi samat arvot ovat monen muunkin maan arvoja.kansalaisuuden saaminen edellyttää osallistumista seremoniaan, jossa pitää vannoa tai vakuuttaa uskollisuutta kuningatar Elisabetille ja hänen perillisilleen. Sen lisäksi pitää luvata olla uskollinen Britannialle, kunnioittaa sen perusoikeuksia ja lakeja sekä ylläpitää demokraattisia arvoja.Ennen kuin pääsee edes vannomaan, pitää läpäistä monivaiheinen hakuprosessi. Siihen kuuluu muun muassa kielitaitotesti sekä Britannian tuntemista mittaava koe, josta ei selviäisi kylmiltään moni syntyperäinen brittikään.kuullut monen suomalaisen kummeksuvan ajatusta ja jopa naureskelevan sille, että kruunupäälle pitäisi vannoa uskollisuutta. Tasavallan kasvateille se tuntuu ymmärrettävästi vieraalta.En ole kuitenkaan tavannut vielä ketään, jolle uskollisuudenvala olisi muodostunut esteeksi hakea Britannian kansalaisuutta, jos britiksi todella haluaa. Ja brexitin lähestyessä moni haluaa. Kansalaisuushakemuksia tulee ennätysmäärin.Jos haluaa klubiin, pitää olla valmis näkemään vaivaa. Myös Suomessa.