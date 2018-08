Mielipide

ja Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä palautti mieleen toisen heinä­kuisen tapaamisen runsaat sata vuotta sitten.Heinäkuun 23. päivänä 1905 Koiviston saaristossa Suomenlahdella Saksan keisarin Vilhelm II:n laiva lipui rantaan ja heitti ankkurin rannassa odottavan Venäjän tsaarin Nikolai II:n aluksen viereen.Keisarit, jotka olivat myös serkuksia, kokoustivat kaksi päivää. Lopulta Nikolai puhkesi liikutuksen kyyneliin, halasi serkkuaan ja allekirjoitti sopimuksen, jossa Saksa ja Venäjä lupasivat tukea toisiaan.tapaamisen aikaan elettiin hiukan samanlaista aikaa kuin nyt.Historioitsija Christopher Clarkin kirja Sleepwalkers on mainio kuvaus 1900-luvun alun valtapolitiikasta, joka sytytti ensimmäisen maailmansodan. Kirjan kuvaus tuntuu hämmentävän tutulta. 1900-luvun alussa joukko suurvaltoja kamppaili siirtomaista, öljystä ja vaikutusvallasta ja haki liittoutumia keskenään. Lisäksi maailmanpolitiikan soppaa ryydittivät islam ja kristinusko, nationalistiset vapaustaistelut sekä terroristiryhmittymien pommi-iskut.Kriisipesäkkeet kuulostavat tutuilta: Serbia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Krim, Libya, Syyria ja Irak. Keinotkin olivat nykyajalta tuttuja: sotia, boikotteja, kansainvälisiä lainoja, terrorismia, sala- ja joukkomurhia, myrkytyksiä, propagandaa ja mediapeliä.Mitä sitten tapahtui? Ainakin Venäjä valitsi oman tiensä ja kääntyi kommunismiin. 1950-luvulta lähtien kylmä sota peitti alleen 1900-luvun alun jopa niin, että 1900-luvun lopun maailmassa oli vaikea ymmärtää, miksi maailmansodat syttyivät.maailmansodasta on kirjoitettu yli 25 000 kirjaa ja tutkimusta, mutta kirkas selitys puuttui: usein sotaa pidettiin kadonneen maailman viimeisenä joutsenlauluna.Nyt 1900-luvun alku tekee paluuta kuin muumiot kehnossa kauhuelokuvassa. Kommunismin romahdettua kylmän sodan alta paljastui sama vanha maailma: suurvaltojen nokittelu, kansojen vapaustaistelut ja uskonsodat. Vainajat pudottivat kääreensä, pyyhkäisivät pölyt olaltaan ja lähtivät reippaasti kävelemään – usein ase kädessään.1800-luvulla oli tapana puhua suuresta pelistä, jota siirtomaavallat kävivät keskenään. Koiviston saariston tapaaminen oli nokitusyritys 1900-luvun alun pelissä. Puuhakas Vilhelm yritti saada Venäjästä liittolaisen. Yritykselle kävi kuitenkin köpelösti. Keisarien omat hallitukset kieltäytyivät vahvistamasta Koiviston sopimusta ja serkukset päätyivät toisiaan vastaan ensimmäisessä maailmansodassa, jonka tappiot syöksivät heidät vallasta.ja Putinin tapaaminen muistutti Koiviston saariston tapaamista. ­Helsingissä kohtasi kaksi johtajaa, jotka hakevat peliasemia maailmanpolitiikassa, liittoutuvat ja nokittavat toisiaan. Britannian ero Euroopan unionista, Trumpin toilailut Euroopassa ja Aasiassa, Angela Merkelin bismarckilaisen varovainen taktiikka, Ranskan Emmanuel Macronin suurieleinen diplomatia ja Kiinan valloitushalu Afrikassa eivät tunnu enää kummallisilta.Kun Trump kyseenalaisti Naton, eurooppalaiset suurvallat heräsivät toden teolla. Saksa miettii, pitäisikö sen lähteä jälleen mukaan maailmanpolitiikkaan. Ranskan Macron on alkanut kiertää Eurooppaa.tulee natisemaan liitoksissaan. 1900-luvun alussa Itävalta-Unkari oli liittouma, joka osoittautui pahviksi ja hajosi. Osoittautuuko EU yhtä heikoksi viritelmäksi, vai löytääkö se vakautta maailmanpolitiikkaan tuovia lääkkeitä?Ja tietenkin paluuta suurvallaksi yrittää Venäjä, josta ei tullutkaan iloista liberaalia demokratiaa. Esiin puskee kohtalonuskoinen panslavismi, kun Venäjä taistelee ollakseen suurvalta ja yrittää hajottaa EU:ta.Putin kokeilee sekä keppiä että porkkanaa: sotia Ukrainassa ja Krimillä, mutta hymykampanjoita Euroopan populistipuolueiden ja yksittäisten EU-maiden – kuten Itävallan, Tšekin ja Suomen – kanssa.Viikko sitten Putin tanssitti ministeriä hääjuhlissa Itävallassa ja antoi heti perään Sauli Niinistön loistaa vakavasti otettavana ympäristökysymysten voimapoliitikkona.Suomessa onkin aika totutella olemaan yksi pelinappula suuressa pelissä. Viime viikolla Putin, tällä viikolla Macron, jonka huomenna keskiviikkona alkavalla valtiovierailulla ehkä selviää, mitä hänellä on mielessään Suomen varalle.