Mielipide

Sianlihalle tulisi määrätä haittavero

Sianlihantuotanto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja fosforin aiheuttama rannikkovesien rehevöityminen ovat olleet kuluneena leväkesänä hyvin esillä. Ongelman ratkaisuvaihtoehdot eivät kuitenkaan vakuuta: mielipidesivulla on esitetty biokaasutuotantoa, lannankäsittelylaitoksia, kipsin levittämistä pelloille ja tuotantoketjun vertikaalista integraatiota (huh!). Onpa jopa ehdotettu, että kuluttajat voisivat valinnoillaan marketeissa vaikuttaa sianlihan menekkiin.Tällaisilla ehdotuksilla ei ole Suomessa ennenkään saatu paljon hyvää aikaiseksi. Syntyy vain vaikutelma, että keskustelun käyminen itsessään olisi jo jokin ratkaisu. Saadaan ehkä hyvää mieltä, mutta lopulta juuri mitään ei kuitenkaan tapahdu.Kauppatilastoista selviää, että Suomi vie sianlihaa ulkomaille noin 38 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on noin 20 prosenttia sianlihan tuotantomäärästä. Sianlihaa tuodaan Suomeen saman verran kuin viedään. Sianlihan suosion tärkein selittäjä on halpa hinta verrattuna muihin lihatuotteisiin.Hiljattain iloittiin, kun maailmankaupan pakotekiemuroiden ansiosta Suomelle saattaa avautua uusia sianlihan vientimarkkinoita Kiinassa ja Japanissa. Sehän olisi ja on jo nyt kaiken järjenvastaista toimintaa. Huokeaa lihaa tuotetaan ja viedään tukiaisten avulla Kaukoitään ja ties minne, mutta fosforit ja muut mömmöt jäävät Suomeen.Tehokkain ja helpoin ratkaisu olisi haitta- eli ympäristövero sianlihan tuotannolle. Hinnan nousu lihatiskeillä voisi aluksi olla vaikka kymmenen prosenttia. Jos se ei tehoaisi, veroa nostettaisiin. Veron tuotto voitaisiin osoittaa suoraan Itämeren suojelutoimiin.Vaalit ovat sopivasti tulossa. Jos jokin puolue lupaa ryhtyä ajamaan haittaveroa sianlihalle, lupaan ohjata arvokkaan ääneni tähän osoitteeseen.