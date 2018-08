Mielipide

Sinisten populisti­ministereiden kausi ulko- ja puolustus­politiikan johdossa päättyy selviämis­taisteluun

Suomen

ulko- ja puolustus­politiikassa on tällä vaali­kaudella eletty erikoista aikaa. Sekä ulko­ministeriön että puolustus­ministeriön johdossa on touko­kuusta 2015 lähtien ollut ministeri, joka edustaa politiikan valtavirran vastustajana varttunutta populistipuoluetta.Itse asiassa ulkoministeri Timo Soinin (sin) ja puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) keskeiset roolit turvallisuuspolitiikan johtopaikoilla kattavat myös edellisen vaalikauden, kun Soini oli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja Niinistö johti puolustusvaliokuntaa.Loppusuoran häämöttäessä voi arvioida, että Suomi on selvinnyt tästä asetelmasta ihan kohtuullisesti, vaikka molemmilla ministereillä on vielä myös mahdollisuuksia pilata vaikutelma.Vaalikautta on jäljellä seitsemän ja puoli kuukautta. Kiusaus yrittää luoda itselleen poliittisen menneisyyden ohella myös poliittista tulevaisuutta kasvaa, ja se kuuluu jo äänenpainoissa.alkaen ministerintakki on istunut paremmin Soinin kuin Niinistön yllä.Soini oli jo alussa niin länsimielinen, että hän joutui piilottelemaan Nato-myönteisyyttään. EU:ssa kynnys oli korkeampi, mutta Soini käänsi vaivatta kurssiaan EU-myötäiseksi. Pohjolassa ruotsalainen demarikollega Margot Wallström suostui lopulta yhteiskuviin.Soinilla on vähemmän painetta outoihin irtiottoihin kuin Niinistöllä, vaikka Soini on pudonnut perussuomalaisten menestyneestä johtajasta minikannatuksella kituuttavien sinisten jäseneksi. Edessä voivat olla kansainväliset tehtävät tai uudelleenvalinta eduskuntaan henkilökohtaisen äänimäärän turvin.Puhuessaan vuosittaisilla suurlähettiläspäivillä maanantaina Soini käytti kuitenkin puheensa alkuosan itsensä kehumiseen oikeanlaisena populistina. Suuri erityispiirre Soinin profiiliin tulee abortinvastaisista kannanotoista.ihme on se, että aiemmin raivoisasti yksinomaan kansallista puolustuskykyä ajanut Jussi Niinistö on ollut mukana viemässä Suomen kansainvälistä puolustusyhteistyötä tasolle, jolla se ei ole koskaan ennen rauhan aikana ollut.Homma on toiminut niin, että muut ovat suvainneet Niinistön kansallista touhuamista, ja Niinistö on tukenut – vaikka ei rakastanut – puolustusyhteistyötä, kriisinhallintaa ja sen sellaista.Nyt Niinistö on kuitenkin tiukan paikan edessä. Hyökkäys linssikeittoa vastaan pitää nimen otsikoissa jonkin aikaa, mutta se ei ehkä yksin riitä.