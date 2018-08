Mielipide

Jo spartalaiset marssivat kasvisruuan voimalla – kalaakin syötiin vain, jos oli pakko

Jussi Niinistö (sin) herätti kysymyksen, onko ”mikään armeija marssinut linssikeiton ja kukkakaalipirtelön voimalla”.Ministerin kysymykseen löytyy vastaus jo liki 2 000 vuoden takaa filosofi Porfyriokselta: Spartan armeija.Porfyrios kirjoitti 200-luvun lopulla teoksen Eläimistä pidättäytymisestä, jossa hän puolustaa vegetaarista ruokavaliota.Porfyrioksen mukaan spartalaisten yhteisössä lihansyönti oli rajattu minimiin. Tulos? ”Traditio todistaa, että tämä yhteiskunta tuotti rohkeampia, paremmin itsensä hillitseviä ja oikeamielisempiä kansalaisia kuin toisten yhteisöjen kasvatit, jotka olivat mieleltään ja ruumiiltaan turmeltuneita.”Mitä Spartan armeija sitten söi? Linssikeittoa ja kukkakaalipirtelöä Porfyrios ei suoraan mainitse, mutta sen sijaan viljan, juustot ja viikunat.Kalaakaan ei syöty, ellei ollut aivan pakko. Kerrotaan spartalaisesta, joka osti kalan ja pyysi majatalon isäntää valmistamaan sen. Tämä pyysi höysteiksi juustoa, öljyä ja etikkaa, mihin spartalainen vastasi: ”Jos minulla olisi ollut niitä, en olisi ostanut kalaa!”Porfyrios jatkaa muutenkin kiinnostavasti ministerin alkamaa keskustelua. Ehkäpä puolustusministeri on oikeassa. Sodankäynnillä ja lihaisalla ruokavaliolla on yhteys, syvempi kuin ensi ajattelemalta arvaakaan:”Kasvissyöjien keskuudessa ei sotia ollut, sillä ei ollut mitään palkintoa, joka olisi sellaiseen yllyttänyt. Kun paimentolaiselämä alkoi, ihmiset keräsivät ympärilleen omaisuutta ja iskivät kyntensä myös eläimiin. He huomasivat, että toiset olivat harmittomia, toiset raakoja ja vaarallisia. Edelliset he kesyttivät ja kävivät jälkimmäisten kimppuun. Samaan aikaan, osana tätä elämäntyyliä, sota sai alkunsa. Kun ihminen alkoi tehdä väkivaltaa eläimille, kuvaan tuli myös sota, halu nousta toinen toisensa yläpuolelle.”