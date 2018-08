Mielipide

Tappajaovi iski jälleen

Äiti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekniikan

Soitin

soitti ja varoitti: On olemassa uudenlaisia ovia, jotka ovat todella vaarallisia. Ne avautuvat automaattisesti, kun niitä lähestyy. Mutta ne myös sulkeutuvat itsestään – liian nopeasti.Terveyskeskuksessa tällainen ovi oli iskenyt isän kumoon. Myös rollaattori oli kaatunut. Ei onneksi käynyt pahasti. Isä ei päässyt ylös, äidistä ei ollut apua, mutta taksikuski juoksi hätiin.Isäni on 84-vuotias ja aivohalvauksen jäljiltä vähän toispuoleinen, äiti 88 vuotta. Heidän porukoissaan tuo ovi on tunnettu tapaus. Yksikin ystävä käyttäisi tätä rampilla varustettua uloskäyntiä, mutta kun ovi lyö aina niin kovaa.Kerroin äidille, että olen tappajaovista hyvinkin tietoinen. Yhdelle kaverilleni sähköovi löi haavan otsaan. Kaverini äidiltä se mursi lonkan. Kerran, kun tällainen ovi iski minua kovaa kylkeen, melkein itkin – nöyryytyksestä.Pyöröovien ongelmat ovat niin yleisiä, että esimerkiksi WWF käyttää niitä kampanjoissaan: ”Painitko tämän portin kanssa päivittäin? Olet siis kuin virtavesiemme uhanalaiset vaelluskalat, joiden lisääntymisen tiellä on kaikenlaisia kutuesteitä.”Niin yksinkertainen asia kuin ovi on tehty vaikeaksi. Sen viereen tarvitaan käyttöohjeet. Jo on teknologia huipussaan.pitäisi helpottaa elämää. Mutta tekevätkö uudet turvajärjestelmät, apuvälineet ja robotit elämästä entistä epävarmempaa?ALS-tautia sairastava siskoni on monta kertaa ajanut sähköpyörätuolilla suoraan metsään tai jumittunut pyörimään paikallaan, kun ohjain ei ole toiminut. Se naurattaisi, jos ei itkettäisi. Hän ei pysty huutamaan apua vaan käyttää hälytinnappia, mutta sekään ei aina toimi tai sormi ei millään osu napille.Vakavasti sairas on erityisen haavoittuvassa asemassa, samoin lapset ja vanhukset. Mutta kaikki ihmiset ovat haavoittuvia. Kaikilla on välillä vaivoja, heikkoja kohtia ja huonoja päiviä. Sitä ei vain saisi nyt myöntää. Kuilu pärjääjien ja avun tarvitsijoiden välillä kasvaa.Uutta tekniikkaa, myös apuvälineitä ja kotirobotteja, kehitetään eri maiden piilaaksoissa, joissa ei varmaan ole yhtään huonokuntoista ihmistä. Pelkkiä huippuosaajia vain. Siihen maailmaan ei haavoittuvuus mahdu.Yhä enemmän uskotaan teknologiaan, joka korvaa ihmisen. Ei tarvita hoitajia, vahtimestareita, kuljettajia. Se on pelottavaa.Ihminen tarvitsee ihmistä. Ihminen venyy, tekniikka ei.sitten terveyskeskukseen. Se ovihan täytyy korjata, sanoi palvelupäällikkö. Myös tekniikka on haavoittuvaa.Kukaan ei ollut valittanut ovesta. Kaikki uhrit olivat kai syyttäneet itseään hitaudesta. Tai eivät tienneet, kenelle valittaa.Toista on, kun ihminen pitää toiselle ovea auki. Jos päästää oven toisen päälle, palaute tulee saman tien.