Mielipide

Vanhuudessa ei tarvitse olla hauras

Sairauksien

Ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi vuotta

Todistusaineistoa

Sairauksien

ehkäisyyn liittyy paradoksi: mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä helpommin ennalta­ehkäisyä aletaan väheksyä. Riski­tekijöiden hoidon mitätöinti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) kohdistuvat kuristustoimet ja kansanterveyden tutkimukseen liittyvän laboratoriotoiminnan alasajo ovat tästä esimerkkejä.Onnistunut ehkäisevä kansan­terveystyö on Suomessa – pitkälti THL:n ja sen edeltäjän Kansanterveyslaitoksen ansiosta – saavuttanut merkittäviä voittoja. Usein mainitaan työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemien romahdusmainen väheneminen 1960–1970-luvuilta lähtien. Uhkaavan sydän­infarktin tai aivohalvauksen hoidossa on myös parin viime vuosikymmenen aikana edistytty merkittävästi. Jos potilas ehtii sairaalaan, selviy­tymis- ja kuntoutumismahdollisuudet ovat nykyisin erinomaiset.Kun työikäisten sydäninfarkti ei ole enää yhtä suuri uhka kuin ennen, nyt ollaan enemmän huolestuneita väestön ikääntymisen mukanaan tuomista ”uusista” ongelmista: muistisairauksista, kaatuilusta ja lonkkamurtumista, toimintakyvyn menetyksestä sekä elimistön poikkeavasta haurastumisesta ja muista niin sanotuista geriatrisista oire­yhtymistä, jotka yhä enemmän kuormittavat terveyden- ja sosiaalihuoltoa sekä päivystyspisteitä.luonnonlaki, että vanhuudessa ollaan hauraita. Jo liki 40 vuotta sitten James Fries esitti sairauksien pakkaantumisteoriansa (compression of morbidity), jonka mukaan terveydentilan heikentyminen voidaan puristaa lyhyeen ajanjaksoon aivan elinkaaren lopulle. Tämän pitäisi olla jokaisen yksilön mutta myös terveyspoliittisen päättäjän toiveuni: elää mahdollisimman toimintakykyisenä ja itsenäi­senä elämänsä loppuun saakka.Teorian paikkansapitävyyttä on kuitenkin epäilty, ja väestötutkimukset ovat antaneet ristiriitaista tietoa. Monissa tutkimuksissa pidentynyt elämä onkin valitettavasti koostunut enemmän tai vähemmän raihnaisista lisävuosista.sitten Helsingin yli­opiston geriatrian yksikön katsauksessa esitimme, että vanhuusikään liittyvät oireyhtymät ovat monissa tapauksissa pohjimmiltaan val­timotautien aiheuttamia. Taustalla olivat Helsingin johtajatutkimuksen pitkäaikaisseurannan tulokset, joiden mukaan keski-iän ylipaino, vähäinen liikunta ja valtimotautiriski ennustavat myös keskeistä geriatrista oireyhtymää, gerasteniaa.Ajatus on ikääntyneiden terveydentilan ja toimintakyvyn kannalta rohkaiseva, koska valtimotautien ehkäisyyn on jo olemassa hyvät ja näyttöön perustuvat menetelmät.tämän ajatuksen puolesta alkaa kertyä muualtakin. Valtavien brittiläisten aineistojen (Clinical Practice Research Datalink ja UK Biobank) vastikään julkaistut tulokset ovat vahva osoitus teorian paikkansapitävyydestä.Analyysien lähtövaiheessa iältään 60–69-vuotiaiden miesten ja naisten valtimotautiriski jaettiin tupakoinnin, kolesterolin, verenpaineen, painoindeksin, verensokerin ja fyysisen aktiivisuuden perusteella kolmeen luokkaan: lähes ihanteel­liseen, kohtalaiseen ja suureen ­riskiin. Seurannassa lähtövaiheen ihanteelliseen valtimotautiriskiin liittyi suureen valtimotautiriskiin verrattuna pienempi kuolemanvaara ja vähemmän aivohalvauksia, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa.Pienempään valtimotautiriskiin liittyi myös selvästi vähemmän kroonista kipua, kaatumistaipu­musta, luunmurtumia, dementiaa, depressiota ja jopa pidätyskyvyttömyyttä. Huomattavaa oli myös se, että vain viidelle prosentille pie­nimmän riskiryhmän henkilöistä kehittyi gerastenia. Suurimman riskin ryhmässä oireyhtymä todettiin lähes joka neljännellä.ja vanhuusiän elämänlaatua haittaavien tilojen pakkaaminen elämän loppuvaiheeseen voi siis olla mahdollista. Tämä edellyttää kuitenkin ajoissa tehtyjä valintoja, valtimotautien riskitekijöiden ehkäisyä ja hoitoa.Tulokset ovat erittäin ajankohtaisia nyt, kun muun muassa geriat­rian epäselvä asema tulevassa sote-uudistuksessa aiheuttaa huolta.Syyttä ja syystä vanhustenhoito saa usein kielteistä huomiota julkisessa keskustelussa. Itse kukin voi pienentää riskiä joutua tulevaisuudessa vanhustenhoidon piiriin hoitamalla valtimotautiriskiään kunnolla ja ajoissa.Mahdotonta se ei ole.