Mielipide

Metsänhoito on hämmentävää: Asiantuntijatkin ovat eri mieltä, ovatko avohakkuut hyvä vai huono asia

on oma erikois­alansa, josta maallikon ei varmaan pitäisi puhua mitään. Mutta kun oman kesämökin naapurissa yli 50 vuotta seisonut jykevä metsä katoaa avo­hakkuisiin, maallikollakin on väistämättä asiasta vahva mielipide. Oliko ihan pakko?Kansalaisaloite, joka vaatii avohakkuiden kieltämistä valtion metsissä, on saanut jo vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Aloite voisi siten edetä vaalien jälkeen seuraavan eduskunnan käsiteltäväksi.vaihtoehtona on jatkuvapeitteinen kasvatus, jossa metsästä korjataan 10–30 vuoden välein osa puista. Metsälain muutos neljän vuotta sitten nosti jatkuvapeitteisen kasvatuksen tasavertaiseksi avohakkuiden kanssa. Metsänomistajat valitsevat jatkuvapeitteisen kasvatuksen kuitenkin harvoin. Viime vuonna sen osuus oli Metsäkeskuksen mukaan vain 1,6 prosenttia hakkuista.Kumpaakin metsänhoitotapaa puolletaan ja arvostellaan monilla argumenteilla. Asiantuntijat ja tutkijatkin näyttävät olevan erimielisiä useasta asiasta. Yhteistä näkemystä ei ole edes siitä, onko jatkuvapeitteisen kasvatuksen osuus tilastoitu oikein. Jotkut epäilevät, etteivät metsänomistajat saa riittävästi tietoa vaihtoehdosta.Joidenkin mielestä avohakattujen metsien uudistaminen onnistuu paremmin, toisten mielestä asia on päinvastoin. Mustikan geeniperimän on todettu rikastuvan nimenomaan avohakatuissa metsissä. Toisen näkemyksen mukaan mustikka on vähentynyt Suomen metsissä juuri avohakkuiden vuoksi.ei ole myöskään hakkuutapojen vaikutuksista hiilinieluun. Yhden näkemyksen mukaan avohakkuisiin liittyvä metsänhoito on nopeuttanut metsän kasvua ja metsät sitovat enemmän hiiltä. Toisten mukaan avohakkuu ja maanpinnan muokkaus nopeuttavat hajoamista ja ravinteiden kiertoa eli hiilipäästöt kasvavat. Yhteinen näkemys sentään on siitä, että Etelä-Suomessa on liian vähän suojeltuja metsiä ja metsissä on liian vähän lahoavaa puuta turvaamaan luonnon monimuotoisuutta.Yhteiskunnan tavoite metsänhoidossa on ollut puun tuotannon maksimointi, mutta tavoitteet muuttuvat.Kansalaisaloitteen vaatimus avohakkuukiellosta valtion metsissä tuskin toteutuu, mutta aloite on hoitanut tär­keän tehtävän, jos se nostaa metsänhoidon laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.