Maatilojen pitää parantaa kannattavuuttaan

Juha Sipilä (kesk) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) kutsuivat alkukesästä OP-ryhmän entisen pääjohtajan Reijo Karhisen selvityshenkilöksi, jonka tehtävänä on etsiä keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Karhisen on määrä laatia tämän vuoden loppuun mennessä lista sopivista toimista.Työsarkaa riittää, sillä maatilojen kannattavuusluvut ovat synkkää ­luettavaa.Suomalaiset maatilat ovat tällä vuosituhannella tehneet jatkuvasti tappiota maatalouden saamasta merkittävästä julkisesta tuesta huolimatta. Esimerkiksi vuonna 2017 maatilojen tuotantokustannukset olivat keskimäärin yli 30 000 euroa suuremmat kuin kokonaistuotot.on mahdollista, että maa­tilat tekevät tappiota vuodesta toiseen? Yleensä yritys, jonka kulut ylittävät jatkuvasti tulot, ajautuu konkurssiin ja poistuu alalta. Maa­tilojen ajautuminen konkurssiin on kuitenkin hyvin harvinaista, sillä tuotantoon sidotusta pääomasta 75 prosenttia on yrittäjien omaa.Tuotantokustannuksia ja kokonaistuottoja laskennallisesti vertailevat kannattavuusluvut eivät kuitenkaan mittaa maatilojen todellisia rahavirtoja. Laskelmat perustuvat muun muassa oletukseen siitä, että tehokkaasti ja kitkattomasti toimivat markkinat tarjoaisivat maa­talousyrittäjille jostain muualta työtä, josta maksettaisiin maataloudessa palkkatyössä olevien keskipalkkaa vastaavaa korvausta. Tämä oletus ei vastaa nykytodellisuutta suomalaisella maaseudulla.Useat maatilat sijaitsevat syrjäi­sillä seuduilla, joiden työttömyys­aste on yleensä korkea. Jotkut tilal­liset saattavatkin toimia maatalous­yrittäjinä lähinnä siksi, että heillä on esimerkiksi työ- ja kiinteistömarkkinoiden jäykkyyden vuoksi vain vähän muita ansaintamahdollisuuksia.Toisaalta viljelijät saattavat saada maataloudesta tyydytystä, jota ei voida mitata rahassa. Esimerkiksi työn itsenäisyys, mahdollisuus jatkaa perheen perinteitä tai työn ­­so­siaalinen tyydyttävyys ja merkityksellisyys voivat kompensoida viljelijöiden matalaa tulotasoa. Kannattavuuslaskelmissa ei oteta huomioon maatalouteen elämäntapana liitettyjä etuja.kannattavuus ei kuitenkaan ole hyödytön suorituskyvyn mittari. Maatalousyrittäjien maa­talouteen investoimien resurssien ja pääoman heikko tuotto kertoo, että kotimaisen tuotannon kilpailukyky on keskipitkällä ja pitkällä aika­välillä huono.Heikon kannattavuuden vuoksi on yhä epätodennäköisempää, että maatiloilla tapahtuu sukupolvenvaihdoksia ja nuoret jatkavat vanhempiensa työtä. Myös pankit ovat aiempaa haluttomampia lainaamaan rahaa monilla tiloilla tarvittavaan modernisointiin.Pääoman huono tuottavuus on maataloustuotannon suurin kompastuskivi. Suhteessa työpaikkoihin maataloudessa on kiinni erittäin paljon pääomaa. Maatiloilla olisi pystyttävä hyödyntämään entistä paremmin tehokkaiden pääomamarkkinoiden toimintaperiaatteita: laajentavat yritykset erikoistuvat ja ulkoistavat osan toiminnoistaan ­joko alihankkijoille tai uusiin yhteis­yrityksiin. Esimerkiksi kotieläintila voisi keskittyä pelkästään kotieläin­talouteen ja ulkoistaa kokonaan pellolla tapahtuvan rehuntuotannon.maataloustuotantomme määrää on voitu lisätä ja tilakokoja kasvattaa maatalouden suorien tukien ja tuettujen investointien avulla. Rakennekehityksen eteneminen ja kannattavuuden parantaminen vaativat nyt uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuja maatilojen liiketoiminnan järjestämiseksi ja tuotannon uudelleen organisoimiseksi.Tilakoko kasvaa rajusti, sillä maataloutta jatkavilla tiloilla investoinnit usein kaksinkertaistavat tai jopa kolminkertaistavat tuotannon. Tuotantoteknologian hallitseminen ei enää riitä, vaan maatiloilla tarvitaan yhä enemmän liikkeenjohdollista osaamista.on pystyttävä parantamaan myös neuvottelu­asemiaan suhteessa kauppaan ja elintarviketeollisuuteen, jotta alkutuotannon osuus elintarvikeketjun arvonlisäyksestä kasvaisi.Keskinäisen kaupallisen yhteistyön kautta tuottajat voisivat sopia yhdessä esimerkiksi myyntimääristä ja myyntihinnoista tiettyihin markkinaosuusrajoihin saakka.